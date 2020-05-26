Под окнами инфекционки поставили палатки медицины катастроф — рассказываем для чего

На территории инфекционного госпиталя в Новосибирске, который сейчас работает на базе больницы № 11, поставили красные палатки медицины катастроф. Ранее их установку анонсировал министр здравоохранения. По его словам, с их помощью попробуют избавиться от очередей из машин скорой помощи, на которые то и дело жаловались пациенты.
— Обсуждаем работу по скорой помощи, очереди, которые есть перед 11-й больницей. Попробуем поставить туда медицину катастроф с дополнительной сортировкой пациентов, — обещал на прошлой неделе в прямом эфире нашего Instagram министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Палатки уже поставлены, сейчас в них принимают пациентов. Врачи осматривают тех, кого привозят скорые, — таким образом в Минздраве решили разгрузить приемный покой госпиталя и сократить очереди.
Сотрудников центра медицины катастроф называют «МЧС среди медиков», и таких в России всего 7 — бригаду обычно вызывают при самых страшных авариях. Корреспонденты НГС побывали осенью прошлого года на совместных учениях спасателей и врачей в 25-градусный мороз — посмотрите этот морозный репортаж.
На прошлой неделе медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила в прямом эфире нашего Instagram с министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым и главным инфекционистом региона Ларисой Поздняковой о ситуации с коронавирусом в регионе. Почему количество заражённых увеличивается, когда мы выйдем на плато и победим коронавирус, действительно ли многие больницы переполнены и люди вынуждены лежать в коридорах, тестировался ли сам министр на ковид, как максимально защитить себя от заражения (помимо перчаток и медицинских масок), можно ли попасть в больницу с переломом или какой-нибудь другой болезнью и подхватить от других пациентов коронавирус? Расшифровку интервью те, кто пропустил эфир, читайте здесь.