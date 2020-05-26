Под окнами инфекционки поставили палатки медицины катастроф — рассказываем для чего

Палатки уже поставлены, сейчас в них принимают пациентов. Врачи осматривают тех, кого привозят скорые, — таким образом в Минздраве решили разгрузить приемный покой госпиталя и сократить очереди.



Сотрудников центра медицины катастроф называют «МЧС среди медиков», и таких в России всего 7 — бригаду обычно вызывают при самых страшных авариях. Корреспонденты НГС побывали осенью прошлого года на совместных учениях спасателей и врачей в 25-градусный мороз — посмотрите этот морозный репортаж.



На прошлой неделе медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила в прямом эфире нашего Instagram с министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым и главным инфекционистом региона Ларисой Поздняковой о ситуации с коронавирусом в регионе. Почему количество заражённых увеличивается, когда мы выйдем на плато и победим коронавирус, действительно ли многие больницы переполнены и люди вынуждены лежать в коридорах, тестировался ли сам министр на ковид, как максимально защитить себя от заражения (помимо перчаток и медицинских масок), можно ли попасть в больницу с переломом или какой-нибудь другой болезнью и подхватить от других пациентов коронавирус? Расшифровку интервью те, кто пропустил эфир, читайте здесь.