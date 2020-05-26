Анатолий Локоть решил перенести празднование Дня города в этом году. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Facebook:
— Принял решение о переносе Дня города. Считаю неуместным и невозможным празднование в нынешних условиях. Формат и даты проведения будут определены позже.
Ранее Локоть говорил, что подготовка к празднику идет, «речь только в сроках».
В последние несколько дней в Новосибирске растет число новых случаев коронавируса: вчера зафиксировали 89 новых случаев, а в воскресенье — 81.
Ко Дню города в Новосибирске всегда готовят масштабную программу. В прошлом году, например, для горожан устроили фестиваль цветов, концерт «Смысловых галлюцинаций» и 40-минутный фейерверк. Тогда мы весь день следили за праздником в онлайн-трансляции, а здесь собрали самые яркие фото с салюта.