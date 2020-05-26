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Тема дня День города-2020 перенесли

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О переносе праздника мэр сообщил у себя в соцсетях&nbsp;

О переносе праздника мэр сообщил у себя в соцсетях 

Анатолий Локоть решил перенести празднование Дня города в этом году. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Facebook:

— Принял решение о переносе Дня города. Считаю неуместным и невозможным празднование в нынешних условиях. Формат и даты проведения будут определены позже.

Ранее Локоть говорил, что подготовка к празднику идет, «речь только в сроках».

В последние несколько дней в Новосибирске растет число новых случаев коронавируса: вчера зафиксировали 89 новых случаев, а в воскресенье — 81.

Ко Дню города в Новосибирске всегда готовят масштабную программу. В прошлом году, например, для горожан устроили фестиваль цветов, концерт «Смысловых галлюцинаций» и 40-минутный фейерверк. Тогда мы весь день следили за праздником в онлайн-трансляции, а здесь собрали самые яркие фото с салюта.

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коронавирус в Новосибирске
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