Анатолий Локоть решил перенести празднование Дня города в этом году. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Facebook:



— Принял решение о переносе Дня города. Считаю неуместным и невозможным празднование в нынешних условиях. Формат и даты проведения будут определены позже.



Ранее Локоть говорил, что подготовка к празднику идет, «речь только в сроках».

В последние несколько дней в Новосибирске растет число новых случаев коронавируса: вчера зафиксировали 89 новых случаев, а в воскресенье — 81.