Под Новосибирском спортивного тренера вызвали в полицию из-за фотографии в соцсети

Дмитрия Тараторина, тренера смешанных единоборств из Бердска, вызвали в полицию после того, как он выложил фото с открытой тренировки.

Информацию об этом сначала передали в службу 112, но в итоге выяснилось, что снимок был сделан в 2018 году.



«Это чисто для воспоминаний»

— 24 апреля я выложил фотографию 2018 года в своей группе. На что мне там внизу в комментариях товарищ написал: «Ты что, это же скопление людей». Я ответил: «Так это 2018 год». 25 мая меня вызывают в отдел полиции, я давал показания по этому поводу. Спросили меня, что за ситуация. Я объяснил. Говорю: «А что случилось-то?». Оказалось, что в службу 112 сообщение пришло от женщины, которая нажаловалась на меня. Она сказала, что я, якобы, провожу тренировки, — объяснил Дмитрий.