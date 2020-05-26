Под Новосибирском спортивного тренера вызвали в полицию из-за фотографии в соцсети

Дмитрия Тараторина, тренера смешанных единоборств из Бердска, вызвали в полицию после того, как он выложил фото с открытой тренировки.
Информацию об этом сначала передали в службу 112, но в итоге выяснилось, что снимок был сделан в 2018 году.
«Это чисто для воспоминаний»
— 24 апреля я выложил фотографию 2018 года в своей группе. На что мне там внизу в комментариях товарищ написал: «Ты что, это же скопление людей». Я ответил: «Так это 2018 год». 25 мая меня вызывают в отдел полиции, я давал показания по этому поводу. Спросили меня, что за ситуация. Я объяснил. Говорю: «А что случилось-то?». Оказалось, что в службу 112 сообщение пришло от женщины, которая нажаловалась на меня. Она сказала, что я, якобы, провожу тренировки, — объяснил Дмитрий.
Он также рассказал, почему решил выложить это фото, не объяснив, что оно сделано 2 года назад.
— Просто ностальгия меня взяла. Посмотрел фотографии, у меня же группа большая «ВКонтакте». Вот, решил выложить. Просто ностальгия и все. Хорошо потренировались в 2018 году, а то, что я запись выложил в 2020-м, что такого? Я выкладываю иногда старые записи, чтобы люди посмотрели, вспоминали об этих моментах. Это чисто для воспоминаний, — говорит тренер.
Фотография, из-за которой возник спор, действительно есть в одном из альбомов группы. Дата загрузки — 17 августа 2018 года.
Почему сообщили о фото?
В службу 112 о публикации фото сообщила общественница Светлана Каверзина — она подтвердила это в разговоре с журналистом.
— Мне написал фельдшер скорой помощи, житель Шлюза, что он встретил вот такую тренировку. Дал мне ссылку на страничку, говорит Каверзина.
По словам Каверзиной, фельдшера возмутило, что его коллеги вынуждены лечить одних, когда другие проводят открытую тренировку, нарушая закон.
— Я передала в 112 информацию, что в паблике клуба единоборств «Бердск» выложена информация, что они провели открытую тренировку, там фотография, ребятишек человек 30. И всё. После этого мне звонили из полиции, уточняли кое-какие детали, я не знаю, что потом — рассказала Светлана.
Общественница уточнила, что комментарий о том, что снимок сделали в 2018 году, появился уже после того, как она позвонила в службу 112.
Написал заявление о клевету
— Написал встречное заявление о клевете. Зафиксировали в журнале своём. Я честный гражданин, работающий с детьми, а не преступника какой-то, — говорит тренер.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно ответить на вопросы НГС о том, вызывали ли Дмитрия в полицию, на каком основании, и действительно ли он написал заявление о клевете. НГС направил официальный запрос в ведомство.
Напомним, что в Новосибирской области разрешили заниматься спортом, но делать это можно только вдвоем или семьёй.
А в середине апреля рководители спортивных клубов и секций обращались с просьбой о помощи к губернатору НСО Андрею Травникову — тренеры заявляли, что из-за ограничений остались без средств к существованию, хотя занятия можно было бы организовать в индивидуальном режиме или в малых группах.
Новосибирские спортсмены в соцсетях рассказывали о том, как переживают самоизоляцию и тренеруются дома. НГС собрал для вас подборку об этом.