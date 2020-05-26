В Новосибирске сотрудница почты украла выплату, которая была положена 92-летней труженице к 75-й годовщине Победы в ВОВ.
— В соответствии с Указом президента России 92-летней жительнице Первомайского района — ветерану труда и труженице тыла — была назначена денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. Однако сотрудник отделения почтовой связи, подделав подпись в платежном документе, присвоила предназначенные ветерану деньги, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
После прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье «Присвоение, с использованием своего служебного положения». Деньги ветерану уже вернули.
— Выплата в полном объеме была доставлена клиентке 7 мая. Службой безопасности компании была проведена служебная проверка, по ее итогам виновная сотрудница уволена. Материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Почты России» в Сибири.
О том, как проходил День Победы в Новосибирске в этом году, вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции. На днях следователи также установили двух злоумышленников, которые в этом году разместили снимки нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».
В Новосибирске ветераны Великой Отечественной войны получили необычные персональные праздничные поздравления с Днем Победы. Общественный фонд «Социальная опора» устроил концерт возле домов ветеранов Первомайского района — песни военных лет под гармонь исполнили с автовышки. Это выглядело очень странно, но трогательно — смотрите сами.