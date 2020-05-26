— Выплата в полном объеме была доставлена клиентке 7 мая. Службой безопасности компании была проведена служебная проверка, по ее итогам виновная сотрудница уволена. Материалы внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Почты России» в Сибири.

О том, как проходил День Победы в Новосибирске в этом году, вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции. На днях следователи также установили двух злоумышленников, которые в этом году разместили снимки нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».

В Новосибирске ветераны Великой Отечественной войны получили необычные персональные праздничные поздравления с Днем Победы. Общественный фонд «Социальная опора» устроил концерт возле домов ветеранов Первомайского района — песни военных лет под гармонь исполнили с автовышки. Это выглядело очень странно, но трогательно — смотрите сами.

