В Новосибирской области на 11 утра 26 мая выявили ещё 87 случаев заражения коронавирусом — оперштаб опубликовал свежую статистику.
— За сутки подтверждено 87 случаев инфицирования COVID-19. Скончался еще один мужчина, ему было 60 лет, — сообщили в оперштабе.
Всего в регионе коронавирус нашли у 2300 человек, среди них 138 детей. Выздоровели 891 человек, 30 пациентов скончались.
— В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ — 19 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска — 1574, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него, — добавили в оперштабе.
Также 112 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.
Всего в Новосибирской области проведен
Под медицинским наблюдением остаются 2669 жителей региона,
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В Новосибирске в 15 частных медицинских учреждениях и медучреждениях федерального подчинения выявили заболевших сотрудников — публикуем карту, на которой они отмечены.
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