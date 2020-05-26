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В отделениях реанимации находятся 59 пациентов

В отделениях реанимации находятся 59 пациентов

В Новосибирской области на 11 утра 26 мая выявили ещё 87 случаев заражения коронавирусом — оперштаб опубликовал свежую статистику.

— За сутки подтверждено 87 случаев инфицирования COVID-19. Скончался еще один мужчина, ему было 60 лет, — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе коронавирус нашли у 2300 человек, среди них 138 детей. Выздоровели 891 человек, 30 пациентов скончались.

— В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ — 19 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска — 1574, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него, — добавили в оперштабе.

Также 112 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

Всего в Новосибирской области проведен 98 551 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2669 жителей региона, 15 918 человек сняты с наблюдения.

О том, как новосибирцы живут в период пандемии, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

В Новосибирске в 15 частных медицинских учреждениях и медучреждениях федерального подчинения выявили заболевших сотрудников — публикуем карту, на которой они отмечены.

С этого вторника, 26 мая, губернатор области Андрей Травников возобновил работу продовольственных рынков в Новосибирске. Также смогут работать рынки для садоводов.

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коронавирус в Новосибирскекоронавируссамоизоляция
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