В Новосибирской области на 11 утра 26 мая выявили ещё 87 случаев заражения коронавирусом — оперштаб опубликовал свежую статистику.



— За сутки подтверждено 87 случаев инфицирования COVID-19. Скончался еще один мужчина, ему было 60 лет, — сообщили в оперштабе.