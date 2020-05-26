Губернатор области Андрей Травников возобновил работу продовольственных рынков в Новосибирске. Кроме того, с 26 мая смогут работать рынки для садоводов. Соответствующее постановление разместили на сайте правительства области.



— Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынках, расположенных на территории города Новосибирска, приостановить деятельность по реализации непродовольственных товаров, за исключением товаров для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения), — говорится в тексте постановления.