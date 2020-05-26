Губернатор области Андрей Травников возобновил работу продовольственных рынков в Новосибирске. Кроме того, с 26 мая смогут работать рынки для садоводов. Соответствующее постановление разместили на сайте правительства области.
— Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынках, расположенных на территории города Новосибирска, приостановить деятельность по реализации непродовольственных товаров, за исключением товаров для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения), — говорится в тексте постановления.
Таким образом, на время пандемии запрещается работать только непродовольственным рынкам.
Городские рынки закрыты с 19 апреля — тогда Травников подписал постановление о приостановлении работы рынков в области и городе. Позже рынкам в городах и селах области разрешили работать.
Последние недели в области наблюдается рост количества заболевших: вчера зафиксировали 89 новых случаев, а в воскресенье 81.