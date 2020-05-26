В Новосибирской области от коронавируса умер ещё один человек.
— Скончался еще один мужчина, ему было 60 лет, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу. — По данным оперативного штаба на утро 26 мая, в регионе за сутки подтверждено 87 случаев инфицирования COVID-19. Всего заболели 2300 человек, включая 138 детей. 891 человек выздоровел, 30 пациентов скончались.
На выходных стало известно, что в Новосибирске от коронавируса умерла диспетчер скорой помощи — ей было всего 38 лет.
14 мая в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина скончалась 11 мая в
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