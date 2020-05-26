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Всего в регионе зафиксировано 30 летальных случаев

Всего в регионе зафиксировано 30 летальных случаев

В Новосибирской области от коронавируса умер ещё один человек.

— Скончался еще один мужчина, ему было 60 лет, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу. — По данным оперативного штаба на утро 26 мая, в регионе за сутки подтверждено 87 случаев инфицирования COVID-19. Всего заболели 2300 человек, включая 138 детей. 891 человек выздоровел, 30 пациентов скончались.

На выходных стало известно, что в Новосибирске от коронавируса умерла диспетчер скорой помощи — ей было всего 38 лет.

14 мая в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует, — текст жалобы можно почитать здесь.

Если вы знали умерших от коронавируса, свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Это важно, чтобы узнать больше о первых симптомах болезни и предупредить других людей.

Истории всех жертв пандемии мы собираем в отдельном сюжете.

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