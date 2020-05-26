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Тема дня Как прошёл последний звонок из-за ковида — 10 фото

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Неужели мы так же выглядели? Разглядываем выпускников двухтысячных — 15 ностальгических фото

Бантики, косички, черная школьная форма и белый фартук. А как вы наряжались на свой последний звонок?

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Последний звонок, 2004 год. Прошло 16 лет, а кажется, что было вчера

Последний звонок, 2004 год. Прошло 16 лет, а кажется, что было вчера

В этом году школы из-за коронавируса отказались от проведения последних звонков, впрочем школьники все равно выбрались на улицы (смотрите наш репортаж). Мы попросили наших читателей поделиться архивными фотографиями со своим последних звонков. Ностальгируете? Мы тоже немного взгрустнули, пока пересматривали фото с бантиками и ленточками (эх, беззаботная пора, и столько всего ждало нас впереди!).

Публикуем 15 ретро-кадров. Присылайте свои фото в WhatsApp на номер 8–982–781–74–07, мы добавим их в эту подборку.

«Выпуск 2010. Я решила, что фартук и платье — не мое, выбор пал на чёрную юбку-карандаш, рубаху и стильный на тот момент широкий ободок», — вспоминает сибирячка

«Выпуск 2010. Я решила, что фартук и платье — не мое, выбор пал на чёрную юбку-карандаш, рубаху и стильный на тот момент широкий ободок», — вспоминает сибирячка

«Школа №192, выпуск 2003 года. Помним и очень скучаем по школе. Самое счастливое детство», — ностальгирует ещн одна жительница Новосибирска

«Школа №192, выпуск 2003 года. Помним и очень скучаем по школе. Самое счастливое детство», — ностальгирует ещн одна жительница Новосибирска

Одиннадцать лет как один день.&nbsp;Убинский район, Раисинская СОШ, 2018 год выпуска

Одиннадцать лет как один день. Убинский район, Раисинская СОШ, 2018 год выпуска

25 мая 1997 год, фото из домашнего альбома сибирячки Екатерины

25 мая 1997 год, фото из домашнего альбома сибирячки Екатерины

А вы храните ваш выпускной альбом?

А вы храните ваш выпускной альбом?

Выпуск 2012 года, Новосибирская область, Чистоозерный район, ЧСОШ&nbsp;<a class="xil3i _" href="https://www.instagram.com/explore/tags/3/" segoe="" ui",="" roboto,="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgba(var(--fe0,0,55,107),1);="" text-decoration:="" none;="" overflow-wrap:="" break-word;="" letter-spacing:="" normal;="" orphans:="" 2;="" text-align:="" start;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">№3</a>

Выпуск 2012 года, Новосибирская область, Чистоозерный район, ЧСОШ №3

Так выглядели выпускники на Последнем звонке-2000. Школа 56, 11б. Прошло 20 лет!

Так выглядели выпускники на Последнем звонке-2000. Школа 56, 11б. Прошло 20 лет!

А это выпуск 2013 года

А это выпуск 2013 года

Выпуск 2014 года

Выпуск 2014 года

Петровская СОШ, Ордынский район, выпуск 2017 года

Петровская СОШ, Ордынский район, выпуск 2017 года

Школа №167, выпуск 2009 года

Школа №167, выпуск 2009 года

Выпускница Ольга в 1999 году

Выпускница Ольга в 1999 году

Год выпуска 2019, вечерняя школа №17

Год выпуска 2019, вечерняя школа №17

Выпуск 2015 года, вторая новосибирская гимназия

Выпуск 2015 года, вторая новосибирская гимназия

Соскучились по школе? Помните какую-то смешную историю или вам хочется поделиться рассказом о своих школьных буднях? Пишите в комментариях!

Скучаете по школе?

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    Последний звонокшкольникивыпускные в школах
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