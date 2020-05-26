Неужели мы так же выглядели? Разглядываем выпускников двухтысячных — 15 ностальгических фото

В этом году школы из-за коронавируса отказались от проведения последних звонков, впрочем школьники все равно выбрались на улицы (смотрите наш репортаж). Мы попросили наших читателей поделиться архивными фотографиями со своим последних звонков. Ностальгируете? Мы тоже немного взгрустнули, пока пересматривали фото с бантиками и ленточками (эх, беззаботная пора, и столько всего ждало нас впереди!).

Публикуем 15 ретро-кадров. Присылайте свои фото в WhatsApp на номер 8–982–781–74–07, мы добавим их в эту подборку.