В Новосибирске сегодня ночью, в 00:03, столкнулись «Тойота Карина» и «Хонда ЦРВ» — водитель седана скрылся с места ДТП. В аварии пострадал его 17-летний пассажир.

— Неустановленный водитель (скрылся с места ДТП) на автомобиле «Тойота Карина», двигался по улице Березовая со стороны улицы Твардовского в сторону улицы Пришвина. В пути следования у дома 3 по улице Березовая он совершил столкновение с автомобилем «Хонда ЦРВ» под управлением водителя 1999 года рождения, который двигался во встречном направлении, — сообщили корреспонденту НГС в новосибирской ГИБДД.