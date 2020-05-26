В Новосибирске сегодня ночью, в 00:03, столкнулись «Тойота Карина» и «Хонда ЦРВ» — водитель седана скрылся с места ДТП. В аварии пострадал его 17-летний пассажир.
— Неустановленный водитель (скрылся с места ДТП) на автомобиле «Тойота Карина», двигался по улице Березовая со стороны улицы Твардовского в сторону улицы Пришвина. В пути следования у дома 3 по улице Березовая он совершил столкновение с автомобилем «Хонда ЦРВ» под управлением водителя 1999 года рождения, который двигался во встречном направлении, — сообщили корреспонденту НГС в новосибирской ГИБДД.
В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир «Тойоты».
— Пострадавший доставлен в больницу с диагнозами:«ушибленная рана головы, ушибы, ссадины головы», — добавили в ГИБДД.
В Октябрьском районе Новосибирска 20 апреля ночью, около 22:30, водитель седана столкнулся с припаркованными машинами и сбежал. Его пассажирке потребовалась медицинская помощь.