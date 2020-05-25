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Горожане пожаловались на черный дым в нескольких районах города

Горожане пожаловались на черный дым в нескольких районах города

Поздно вечером 25 мая в частном секторе Октябрьского района Новосибирска загорелись два частных дома. Инцидент произошёл в частном секторе недалеко от ТРЦ «Аура».

— Сообщение поступило около 22:30. По прибытии первых пожарных расчётов горели два бревенчатых частных дома. Со слов соседей, заброшенных. В течение 6 минут возгорание локализовали, ещё через 20 минут ликвидировано открытое горение. В настоящий момент продолжается разборка и проливка обгоревших конструкций. Общая площадь пожара около 150 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В субботу вечером, 23 мая, в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира на 11-м этаже многоэтажного дома. Инцидент произошёл на улице Виктора Уса.

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