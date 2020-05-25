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Тема дня Показываем, где лечат людей с коронавирусом

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В понедельник, 25 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 89 новых случаях заражения коронавирусом. За всё время пандемии в регионе выявлено 2213 пациентов с COVID-19, 891 из которых поправился, а 29 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:

НГС продолжает вести онлайн-хронику всего, что происходит в городе.

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коронавирус в Новосибирске
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