В понедельник, 25 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 89 новых случаях заражения коронавирусом. За всё время пандемии в регионе выявлено 2213 пациентов с COVID-19, 891 из которых поправился, а 29 — умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:
- Врачи больницы № 12 рассказали о личных страхах, прогнозах на будущее и о том, что коронавирус делает с людьми.
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал вызывающим фактом ту ночную вечеринку, которая прошла в Новосибирске на выходных.
- НГС собрал комментарии горожан о ночных вечеринках на площади Ленина. Новосибирцы разделились на два лагеря — одни обвиняют тусовщиков во всех смертных грехах и даже просят «оштрафовать их на 300 тысяч», а другие считают, что власти сами виноваты.
- За последние сутки в России зарегистрировано еще 8 946 случаев коронавируса.
- Участковый терапевт Людмила Овчинникова прочитала о скандальной вечеринке и откровенно описала один день своей работы.
- В городской клинической больнице № 34 в Новосибирске выросло число заболевших медиков — по последним данным Минздрава, их 28 человек.
- Мишустин попросил россиян не ездить в отпуск за границу.
- В ресторанный дворик за гостиницей «Центральная» сегодня пришли представители мэрии и наряд полиции. Они опрашивали сотрудников всех работающих здесь заведений.
- Первые ЕГЭ 29 и 30 июня будут пробными. Итоговые экзамены начнутся с 1 июля.
НГС продолжает вести онлайн-хронику всего, что происходит в городе.