В понедельник, 25 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 89 новых случаях заражения коронавирусом. За всё время пандемии в регионе выявлено 2213 пациентов с COVID-19, 891 из которых поправился, а 29 — умерли.



Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:



НГС продолжает вести онлайн-хронику всего, что происходит в городе.

