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Счастливые выпускники фотографируются на набережной. И чего только не придумаешь ради фото

Счастливые выпускники фотографируются на набережной. И чего только не придумаешь ради фото

25 мая тысячи школьников по всей России отметили свой последний звонок. Сегодня у ребят был беззаботный вечер, но впереди их ждут выпускные экзамены и взрослая жизнь. В этом году праздник был по-настоящему особенным не только из-за прощания с детской порой — впервые в истории школы не проводили последние звонки из-за режима самоизоляции. И всё же нарядные школьники в форме, с бантами и лентами по традиции вышли прогуляться по Михайловской набережной. Самые счастливые и дружные выпускники — в фоторепортаже НГС.

Классы собрались на набережной, чтобы отметить окончание школы

Классы собрались на набережной, чтобы отметить окончание школы

Старшие классы — время первой любви. Влюблённые парочки веселятся в стороне от одноклассников

Старшие классы — время первой любви. Влюблённые парочки веселятся в стороне от одноклассников

Гуляя и греясь на солнышке, ребята&nbsp;обсуждают, кто куда хочет поступать

Гуляя и греясь на солнышке, ребята обсуждают, кто куда хочет поступать

Кто-то решил нарядиться по классике — белый верх, чёрный низ

Кто-то решил нарядиться по классике — белый верх, чёрный низ

Но многие по традиции надели фартуки на последний звонок

Но многие по традиции надели фартуки на последний звонок

И без работающих аттракционов выпускники весело проводят время&nbsp;

И без работающих аттракционов выпускники весело проводят время 

Настроение ребятам не испортила даже переменчивая погода

Настроение ребятам не испортила даже переменчивая погода

Под вечер уставшие ребята просто сели поболтать о разном — это последний беззаботный вечер перед выпускными экзаменами и поступлениями в вузы

Под вечер уставшие ребята просто сели поболтать о разном — это последний беззаботный вечер перед выпускными экзаменами и поступлениями в вузы

Осталось совсем немного — и вперёд, во взрослую жизнь

Осталось совсем немного — и вперёд, во взрослую жизнь

Уже совсем скоро ребятам предстоит сдать ЕГЭ — в этом году с датами его проведения пока что не определились точно. Известно, что первые экзамены пройдут 29 и 30 июня и будут пробными, а итоговые экзамены начнутся с 1 июля.

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