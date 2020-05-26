25 мая тысячи школьников по всей России отметили свой последний звонок. Сегодня у ребят был беззаботный вечер, но впереди их ждут выпускные экзамены и взрослая жизнь. В этом году праздник был по-настоящему особенным не только из-за прощания с детской порой — впервые в истории школы не проводили последние звонки из-за режима самоизоляции. И всё же нарядные школьники в форме, с бантами и лентами по традиции вышли прогуляться по Михайловской набережной. Самые счастливые и дружные выпускники — в фоторепортаже НГС.