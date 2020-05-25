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Ранее в Минпросвещения объявили, что экзамены для выпускников начнутся в конце июня

Ранее в Минпросвещения объявили, что экзамены для выпускников начнутся в конце июня

Минпросвещения решило, что первые ЕГЭ будут пробными, они пройдут 29 и 30 июня. Об этом заявил сегодня глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

— Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены и начать единые государственные экзамены именно с пробных экзаменов, для того чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях и помещениях, — сказал министр, добавив, что штатные экзамены по литературе, географии и информатике, запланированные в эти дни, пройдут позже.

Окончательный график ЕГЭ выглядит так:

3 июля — география, литература, информатика;
6 и 7 июля — русский язык;
10 июля — профильная математика;
13 июля — история, физика;
16 июля — обществознание, химия;
20 июля — биология, письменный иностранный язык;
22 и 23 июля — устный иностранный язык.

Пробные ЕГЭ не повлияют на сроки приемной кампании в вузы, их даты будут отражены в нормативных актах. Завершатся экзамены 25 июля, как и планировалось ранее. Кроме того, в августе будет вторая волна ЕГЭ — с 3-го по 8-е числа.

Напомним, что ЕГЭ в этом году сдают только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Остальным в аттестат выставят оценки по итогам года. ОГЭ для девятиклассников отменен, и все эти изменения — из-за пандемии коронавируса.

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ЕГЭ 2020коронавирус
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