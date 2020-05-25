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ДТП произошло в 20:54

ДТП произошло в 20:54

Вечером 25 мая на Красном проспекте у станции метро «Гагаринская» произошло ДТП с участием мотоцикла. Информацию об этом опубликовали в группе «Инцидент» социальной сети «ВКонтакте».

— Судя по всему, водитель «Тойоты Приус» разворачивался и не пропустил мотоциклиста. Произошло столкновение, — рассказал очевидец, на которого сослались в паблике.

Дежурный службы 112 подтвердил информацию о пострадавшем мотоциклисте. Сообщение об аварии поступило на его пульт в 20:54.

Также в группе в соцсети «ВКонтакте» говорилось, что мотоциклиста увезли на машине скорой помощи, однако в пресс-службу МВД по Новосибирской области никаких сообщений о пострадавшем не поступало:

— В полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Красный проспект, 86 произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. По предварительной информации, пострадавших в данном ДТП нет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего уточняются.

В воскресенье вечером, 3 мая, произошла похожая ситуация с участием мотоцикла. Около Речного вокзала в Новосибирске мотоциклист врезался в автобус — от удара байк оказался на асфальте, и из него вытекла техническая жидкость, а у автобуса вдавило двери.

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