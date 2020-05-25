Вечером 25 мая на Красном проспекте у станции метро «Гагаринская» произошло ДТП с участием мотоцикла. Информацию об этом опубликовали в группе «Инцидент» социальной сети «ВКонтакте».

— Судя по всему, водитель «Тойоты Приус» разворачивался и не пропустил мотоциклиста. Произошло столкновение, — рассказал очевидец, на которого сослались в паблике.

Дежурный службы 112 подтвердил информацию о пострадавшем мотоциклисте. Сообщение об аварии поступило на его пульт в 20:54.

Также в группе в соцсети «ВКонтакте» говорилось, что мотоциклиста увезли на машине скорой помощи, однако в пресс-службу МВД по Новосибирской области никаких сообщений о пострадавшем не поступало: