Днём 25 мая в Первомайском районе неизвестный водитель сбил 17-летнего подростка.
— В 13:05 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Марата со стороны улицы Артёма в сторону улицы Белая и в пути следования совершил наезд на пешехода, идущего в попутном направлении по обочине. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2003 года рождения, — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
У пострадавшего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и ссадины левой голени.
Днем 24 мая в Калининском районе Новосибирска, напротив дома на Фадеева, 22 сбили 8-летнего мальчика. Ребёнка доставили в больницу.