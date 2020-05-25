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Авария произошла в 13:05

Авария произошла в 13:05

Днём 25 мая в Первомайском районе неизвестный водитель сбил 17-летнего подростка.

— В 13:05 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Марата со стороны улицы Артёма в сторону улицы Белая и в пути следования совершил наезд на пешехода, идущего в попутном направлении по обочине. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2003 года рождения, — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

У пострадавшего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и ссадины левой голени.

Днем 24 мая в Калининском районе Новосибирска, напротив дома на Фадеева, 22 сбили 8-летнего мальчика. Ребёнка доставили в больницу.

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в ДТП пострадал подростокДТП
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