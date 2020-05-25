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Полицейские сегодня весь день опрашивали работников заведений в ресторанном дворике&nbsp;

Полицейские сегодня весь день опрашивали работников заведений в ресторанном дворике 

В ресторанный дворик за гостиницей «Центральная» сегодня пришли представители мэрии и наряд полиции.

В пятницу вечером здесь проходила уличная вечеринка — видео с неё попало в соцсети. А вечером в субботу кадры, снятые с высоты на центр, сделал известный фотограф Слава Степанов — на них также попала ночная жизнь дворика за гостиницей. В результате полиция объявила, что проведёт проверку происходившего в центре. А губернатор Новосибирской области предложил желающим провести шумное мероприятие в следующий раз на пустыре.

Сегодня, по словам арендаторов ресторанного дворика, здесь побывали представители мэрии и полицейские, которые опрашивали сотрудников всех работающих здесь заведений. Ранее здесь убрали все лавочки, бочки, палеты и катушки из-под кабеля. Все это использовалось здесь в качестве замены нормальной мебели, поскольку по факту дворик работал как фуд-корт под открытым небом.

Во дворе убрали все лавочки и заменители столов, которыми служили бочки, катушки из-под кабеля и сложенные друг на друга палеты

Во дворе убрали все лавочки и заменители столов, которыми служили бочки, катушки из-под кабеля и сложенные друг на друга палеты

Полиция разговаривает с сотрудником бара Crafty Radler

Полиция разговаривает с сотрудником бара Crafty Radler

Уже после 18:00 корреспондент НГС застал здесь несколько полицейских, которые беседовали с работником бара Crafty Radler. По словам других арендаторов, дискотека, которая попала на видео, была организована рядом с ним. У бара в пятницу работал диджей и была установлена звукоусиливающая аппаратура.

Ресторанный дворик, впрочем, не единственное место, где в выходные веселились горожане. В субботу новосибирцы устроили, в том числе, дискотеку на площади Ленина, где нет работающих заведений. Кроме того, как сообщили в Следственном комитете России по Новосибирской области, многолюдная вечеринка в этот вечер проходила также в Кировском районе около конного клуба «Мустанг».

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