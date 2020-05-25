Уже после 18:00 корреспондент НГС застал здесь несколько полицейских, которые беседовали с работником бара Crafty Radler. По словам других арендаторов, дискотека, которая попала на видео, была организована рядом с ним. У бара в пятницу работал диджей и была установлена звукоусиливающая аппаратура.



Ресторанный дворик, впрочем, не единственное место, где в выходные веселились горожане. В субботу новосибирцы устроили, в том числе, дискотеку на площади Ленина, где нет работающих заведений. Кроме того, как сообщили в Следственном комитете России по Новосибирской области, многолюдная вечеринка в этот вечер проходила также в Кировском районе около конного клуба «Мустанг».