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Минздрав пересчитал сотрудников ГКБ №1, которые заразились коронавирусом — их оказалось больше двух десятков

Также в ведомстве рассказали, закрываются ли отделения в больницах при выявлении заболевших работников

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По данным на 21 мая, в Новосибирской области 262 медицинских работника заболели новой коронавирусной инфекцией

По данным на 21 мая, в Новосибирской области 262 медицинских работника заболели новой коронавирусной инфекцией

Минздрав Новосибирской области назвал количество зараженных сотрудников в Городской клинической больнице № 1.

Всего в Новосибирской области выявлено более 260 сотрудников медучреждений, которые заразились коронавирусом, среди них — 26 сотрудников Городской клинической больница №1, сообщили в ведомстве.

В начале недели НГС писал о том, что количество заражённых сотрудников больницы № 34 в Новосибирске возросло больше чем в два раза.

Мы уточнили в министерстве, закрываются ли в таких случаях больницы на карантин, где врачи могут заразиться и как часто им делают тесты.

Закрываются ли больницы на карантин

На вопрос журналиста НГС, при скольких заболевших сотрудниках больницы или их отделения закрываются на карантин и происходит ли такое, в ведомстве ответили следующее:

— Деятельность медицинских учреждений Новосибирской области либо их структурных подразделений в случае выявления в них заразившихся новой коронавирусной инфекцией и лабораторного подтверждения у них диагноза приостанавливается для проведения противоэпидемиологических мероприятий. По их завершении деятельность возобновляется. Контактные лица изолируются в домашних условиях, если у них отсутствуют клинические проявления.

Например, в больнице № 34 приостановлена деятельность двух отделений, добавили в Минздраве.

Где сотрудники могут заразиться — версия Минздрава

— При каждом случае заболевания медицинских работников проводится эпидемиологическое расследование. Следует учесть, что основной путь распространения новой коронавирусной инфекции — воздушно-капельный, также вирус может передаваться через прикосновения. Медицинские работники могут заражаться не только на рабочем месте: контакт с носителем вируса может произойти дома, в магазине, в общественном транспорте и тому подобное, — уверяют в ведомстве.

Делают ли сотрудникам тесты

На вопрос, делают ли медикам, согласно положению главного санитарного врача РФ от 30 марта, тесты на коронавирус раз в неделю, а при появлении клинических симптомов — незамедлительно, в Минздраве ответили, что делают медицинским работникам, имеющим риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах. С 18 по 22 мая обследовано 1564 медицинских работника.

Если вы сотрудник новосибирского медучреждения и заразились коронавирусной инфекцией, свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Можно анонимно.

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