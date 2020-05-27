Минздрав пересчитал сотрудников ГКБ №1, которые заразились коронавирусом — их оказалось больше двух десятков

Минздрав Новосибирской области назвал количество зараженных сотрудников в Городской клинической
Всего в Новосибирской области выявлено более 260 сотрудников медучреждений, которые заразились коронавирусом, среди них — 26 сотрудников Городской клинической больница №1, сообщили в ведомстве.
В начале недели НГС писал о том, что количество заражённых сотрудников больницы
Мы уточнили в министерстве, закрываются ли в таких случаях больницы на карантин, где врачи могут заразиться и как часто им делают тесты.
Закрываются ли больницы на карантин
На вопрос журналиста НГС, при скольких заболевших сотрудниках больницы или их отделения закрываются на карантин и происходит ли такое, в ведомстве ответили следующее:
— Деятельность медицинских учреждений Новосибирской области либо их структурных подразделений в случае выявления в них заразившихся новой коронавирусной инфекцией и лабораторного подтверждения у них диагноза приостанавливается для проведения противоэпидемиологических мероприятий. По их завершении деятельность возобновляется. Контактные лица изолируются в домашних условиях, если у них отсутствуют клинические проявления.
Например, в больнице № 34 приостановлена деятельность двух отделений, добавили в Минздраве.
Где сотрудники могут заразиться — версия Минздрава
— При каждом случае заболевания медицинских работников проводится эпидемиологическое расследование. Следует учесть, что основной путь распространения новой коронавирусной инфекции — воздушно-капельный, также вирус может передаваться через прикосновения. Медицинские работники могут заражаться не только на рабочем месте: контакт с носителем вируса может произойти дома, в магазине, в общественном транспорте и тому подобное, — уверяют в ведомстве.
Делают ли сотрудникам тесты
На вопрос, делают ли медикам, согласно положению главного санитарного врача РФ от 30 марта, тесты на коронавирус раз в неделю, а при появлении клинических симптомов — незамедлительно, в Минздраве ответили, что делают медицинским работникам, имеющим риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах. С 18 по 22 мая обследовано 1564 медицинских работника.
Если вы сотрудник новосибирского медучреждения и заразились коронавирусной инфекцией, свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону