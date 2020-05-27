Минздрав пересчитал сотрудников ГКБ №1, которые заразились коронавирусом — их оказалось больше двух десятков

Минздрав Новосибирской области назвал количество зараженных сотрудников в Городской клинической больнице № 1 .

Всего в Новосибирской области выявлено более 260 сотрудников медучреждений, которые заразились коронавирусом, среди них — 26 сотрудников Городской клинической больница №1, сообщили в ведомстве.



В начале недели НГС писал о том, что количество заражённых сотрудников больницы № 34 в Новосибирске возросло больше чем в два раза.



Мы уточнили в министерстве, закрываются ли в таких случаях больницы на карантин, где врачи могут заразиться и как часто им делают тесты.