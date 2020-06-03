Новосибирец четыре дня пролежал в коридоре больницы — Минздрав говорит, что это временная мера

В горбольнице мужчине сначала выделили место на кушетке в коридоре, потом её заменили на кровать. В таких спартанских коридорных условиях больному с двухсторонней пневмонией пришлось провести четыре дня, после чего его перевели в палату — как только освободилось место.

«Временная мера»

В региональном Минздраве подтвердили, что пациентов с отрицательным результатом обследования на COVID-2019, ранее госпитализированных в больницу № 25, принимают в первой горбольнице:

— Для данной категории пациентов был перепрофилирован корпус № 3, где находится пульмонологическое отделение, подготовлено дополнительно 80 коек. Кардиологическое и гастроэнтерологическое отделения, находившиеся в данном корпусе ранее, перемещены в другие корпуса медицинского учреждения.



То, что пациенты спят на кушетках и кроватях в коридорах, в Минздраве прокомментировали так:

— Размещение пациентов в коридорах является временной мерой, позволяющей оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь всем поступающим. Пациенты переводятся в палаты при освобождении мест без промедления.