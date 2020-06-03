Новосибирец четыре дня пролежал в коридоре больницы — Минздрав говорит, что это временная мера

Житель Новосибирска, госпитализированный с двухсторонней пневмонией, вынужден был несколько ночей провести на кушетке в коридоре — сначала в инфекционном госпитале на базе больницы № 25, потом в горбольнице. Он снял на фото и видео условия, в которых приходится лечиться пациентам. Как это объясняют в Минздраве — читайте ниже.
Что происходит в горбольнице
— Мой муж лежит в третьем отделении горбольницы с конца мая. Переведён туда из 25-й больницы с двухсторонней пневмонией после пяти дней лечения и ожидания анализа на ковид. В отделении отсутствуют даже кровати. Люди лежат на кушетках в коридорах, — сообщила в редакцию НГС читательница Елена и прислала видео.
В 25-й больнице муж Елены также провёл ночь в коридоре, там условия были такие, как на фотографии ниже.
В горбольнице мужчине сначала выделили место на кушетке в коридоре, потом её заменили на кровать. В таких спартанских коридорных условиях больному с двухсторонней пневмонией пришлось провести четыре дня, после чего его перевели в палату — как только освободилось место.
«Временная мера»
В региональном Минздраве подтвердили, что пациентов с отрицательным результатом обследования на COVID-2019, ранее госпитализированных в больницу № 25, принимают в первой горбольнице:
— Для данной категории пациентов был перепрофилирован корпус № 3, где находится пульмонологическое отделение, подготовлено дополнительно 80 коек. Кардиологическое и гастроэнтерологическое отделения, находившиеся в данном корпусе ранее, перемещены в другие корпуса медицинского учреждения.
То, что пациенты спят на кушетках и кроватях в коридорах, в Минздраве прокомментировали так:
— Размещение пациентов в коридорах является временной мерой, позволяющей оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь всем поступающим. Пациенты переводятся в палаты при освобождении мест без промедления.
Ранее НГС писал о том, что оба инфекционных госпиталей в Новосибирске — на базе больницы № 11 и № 25 — переполнены: читатели также жаловались на кровати в коридорах.