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Новосибирец четыре дня пролежал в коридоре больницы — Минздрав говорит, что это временная мера

В каких условиях вынуждены находиться пациенты и как это объясняет больничное руководство

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На такой кушетке новосибирцу пришлось провести несколько ночей. Одно из главных неудобств — отсутствие личного пространства, мимо постоянно ходили люди

На такой кушетке новосибирцу пришлось провести несколько ночей. Одно из главных неудобств — отсутствие личного пространства, мимо постоянно ходили люди

Житель Новосибирска, госпитализированный с двухсторонней пневмонией, вынужден был несколько ночей провести на кушетке в коридоре — сначала в инфекционном госпитале на базе больницы № 25, потом в горбольнице. Он снял на фото и видео условия, в которых приходится лечиться пациентам. Как это объясняют в Минздраве — читайте ниже.

Что происходит в горбольнице

— Мой муж лежит в третьем отделении горбольницы с конца мая. Переведён туда из 25-й больницы с двухсторонней пневмонией после пяти дней лечения и ожидания анализа на ковид. В отделении отсутствуют даже кровати. Люди лежат на кушетках в коридорах, — сообщила в редакцию НГС читательница Елена и прислала видео.

Елена говорит, что в отделении не хватает кроватей, поэтому в коридорах стоят узкие кушетки

В 25-й больнице муж Елены также провёл ночь в коридоре, там условия были такие, как на фотографии ниже.

После публикации НГС о том, что некоторые пациенты больницы № 25 лежат в коридорах, мужа нашей читательницы перевели из коридора в палату<br><br>

После публикации НГС о том, что некоторые пациенты больницы № 25 лежат в коридорах, мужа нашей читательницы перевели из коридора в палату

В горбольнице мужчине сначала выделили место на кушетке в коридоре, потом её заменили на кровать. В таких спартанских коридорных условиях больному с двухсторонней пневмонией пришлось провести четыре дня, после чего его перевели в палату — как только освободилось место.

«Временная мера»

В региональном Минздраве подтвердили, что пациентов с отрицательным результатом обследования на COVID-2019, ранее госпитализированных в больницу № 25, принимают в первой горбольнице:

— Для данной категории пациентов был перепрофилирован корпус № 3, где находится пульмонологическое отделение, подготовлено дополнительно 80 коек. Кардиологическое и гастроэнтерологическое отделения, находившиеся в данном корпусе ранее, перемещены в другие корпуса медицинского учреждения.

То, что пациенты спят на кушетках и кроватях в коридорах, в Минздраве прокомментировали так:

— Размещение пациентов в коридорах является временной мерой, позволяющей оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь всем поступающим. Пациенты переводятся в палаты при освобождении мест без промедления.

Ранее НГС писал о том, что оба инфекционных госпиталей в Новосибирске — на базе больницы № 11 и № 25 — переполнены: читатели также жаловались на кровати в коридорах.

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Коронавирус в Новосибирскегорбольницаинфекционный госпиталь
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