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Мишустин попросил россиян не ездить в отпуск за границу

Он объяснил, что это поможет не допустить новых случаев заражения коронавирусом

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Премьер-министр пообещал в скором времени открыть российские курорты

Премьер-министр пообещал в скором времени открыть российские курорты

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня обратился ко всем россиянам с просьбой воздержаться от отдыха за границей. Глава правительства заявил, что это необходимо, чтобы предотвратить завоз коронавируса из других стран.

— Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за границу, — сказал премьер-министр во время заседания кабмина.

По словам Мишустина, эпидситуация в странах разная, поэтому лучше и безопаснее было бы провести отпуск в России. Впрочем, даже при желании провести отпуск за рубежом сделать это россияне пока не могут — границы страны остаются закрытыми. Зато уже на следующей неделе можно будет говорить о запуске отечественных курортов. Об этом сегодня заявил премьер-министр.

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Михаил Мишустинкоронавирусэпидемияотпуск
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