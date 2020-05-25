Мишустин попросил россиян не ездить в отпуск за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня обратился ко всем россиянам с просьбой воздержаться от отдыха за границей. Глава правительства заявил, что это необходимо, чтобы предотвратить завоз коронавируса из других стран.



— Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за границу, — сказал премьер-министр во время заседания кабмина.

По словам Мишустина, эпидситуация в странах разная, поэтому лучше и безопаснее было бы провести отпуск в России. Впрочем, даже при желании провести отпуск за рубежом сделать это россияне пока не могут — границы страны остаются закрытыми. Зато уже на следующей неделе можно будет говорить о запуске отечественных курортов. Об этом сегодня заявил премьер-министр.