В Новосибирской области жители начали собирать грибы — в соцсетях они хвастаются найденными в лесах и даже в городе подберезовиками и маслятами.



— Пока ничего необычного не происходит. Каждый год где-то кто-то находит промысловые виды чуть раньше, чем он привык. Это значит, в том месте весной и сейчас были оптимальные условия для этого вида грибов, такое бывает, — рассказал корреспонденту НГС миколог-любитель Дмитрий Агеев.

В основном жители находят уже достаточно крупные грибы, причем даже в самом городе.