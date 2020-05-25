В Новосибирской области жители начали собирать грибы — в соцсетях они хвастаются найденными в лесах и даже в городе подберезовиками и маслятами.
— Пока ничего необычного не происходит. Каждый год где-то кто-то находит промысловые виды чуть раньше, чем он привык. Это значит, в том месте весной и сейчас были оптимальные условия для этого вида грибов, такое бывает, — рассказал корреспонденту НГС миколог-любитель Дмитрий Агеев.
В основном жители находят уже достаточно крупные грибы, причем даже в самом городе.
Находят грибы и в области — например, в Гусином броду.
А вот эта красота — из Черепановского района.
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Два года назад в Новосибисрке белые грибы начали продавать в городе в середине июня — на площади Калинина небольшое ведёрко грибов стоило 500 рублей.
А в 2019 году сезон грибов начался ближе к концу июня. Тогда мы публиковали советы от ресторатора, которые помогут правильно приготовить первые грибы и сохранить их вкус.
В августе прошлого года новосибирцы заметили в лесу странный белый гриб с красными пигментами — микологи определили его вид и предупредили, что есть его нельзя.