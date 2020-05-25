    25 мая понедельник
    СЕЙЧАС +21°С
    Пробки 2/10
    usd 71.88
    eur 78.44
    Тема дня Показываем, где лечат людей с коронавирусом

    Все новости

    Все новости
    Эти подберезовики читатель НГС нашел вчера на МЖК в Новосибирске

    Эти подберезовики читатель НГС нашел вчера на МЖК в Новосибирске

    В Новосибирской области жители начали собирать грибы — в соцсетях они хвастаются найденными в лесах и даже в городе подберезовиками и маслятами.

    — Пока ничего необычного не происходит. Каждый год где-то кто-то находит промысловые виды чуть раньше, чем он привык. Это значит, в том месте весной и сейчас были оптимальные условия для этого вида грибов, такое бывает, — рассказал корреспонденту НГС миколог-любитель Дмитрий Агеев.

    В основном жители находят уже достаточно крупные грибы, причем даже в самом городе.

    Огромные маслята можно найти в Караканском бору&nbsp;

    Огромные маслята можно найти в Караканском бору 

    Находят грибы и в области — например, в Гусином броду.

    А вот эта красота — из Черепановского района.

    Ордынский район, село Филиппово, окрестные березняки. Грибы найдены 24 мая

    Ордынский район, село Филиппово, окрестные березняки. Грибы найдены 24 мая

    Еще одна находка в молодых березнячках Новосибирской области. Свинухи найдены Сергеем Григорьевым

    Еще одна находка в молодых березнячках Новосибирской области. Свинухи найдены Сергеем Григорьевым

    Грибы уже большие

    Грибы уже большие

    Вчера в Караканском бору&nbsp;Сергей Григорьев нашел большие и сухие грибы

    Вчера в Караканском бору Сергей Григорьев нашел большие и сухие грибы

    Вы грибник и уже успели съездить в лес или только собираетесь это сделать? Поделитесь с нами фотографиями и видео своей добычи! Всё можно присылать на редакционную почту news@ngs.ru или наш WhatsApp по номеру +7 913 713–55–80. Не забудьте подписать, где именно вы нашли грибочки (совсем секретную информацию можете не выдавать, но напишите хотя бы район и ближайшее поселение).

    Два года назад в Новосибисрке белые грибы начали продавать в городе в середине июня — на площади Калинина небольшое ведёрко грибов стоило 500 рублей.

    А в 2019 году сезон грибов начался ближе к концу июня. Тогда мы публиковали советы от ресторатора, которые помогут правильно приготовить первые грибы и сохранить их вкус.

    В августе прошлого года новосибирцы заметили в лесу странный белый гриб с красными пигментами — микологи определили его вид и предупредили, что есть его нельзя.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК6
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ1
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    грибытихая охота
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (28)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!