Правительство НСО ответило на протест дольщиков «Новомарусино», вселившихся в недостроенные квартиры

Правительство Новосибирской области ответило на жалобы дольщиков, которые заселились в знак протеста в недостроенный дом в ЖК «Новомарусино».



Они хотели привлечь внимание к тому, что уже несколько лет не могут получить своё имущество. «Новоселье» они снимали на видео — заносили в квартиры свои вещи и раскладывали их среди голых стен.

Сегодня в пресс-службе правительства и губернатора НСО прокомментировал ситуацию с ЖК. Оказалось, что власти обратились за финансовой помощью к публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства»:

