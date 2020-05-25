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Правительство НСО ответило на протест дольщиков «Новомарусино», вселившихся в недостроенные квартиры

Теперь решение о финансировании строительства жилого комплекса будет принимать московский фонд

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Дольщики устроили акцию протеста накануне, 24 мая

Дольщики устроили акцию протеста накануне, 24 мая

Правительство Новосибирской области ответило на жалобы дольщиков, которые заселились в знак протеста в недостроенный дом в ЖК «Новомарусино».

Они хотели привлечь внимание к тому, что уже несколько лет не могут получить своё имущество. «Новоселье» они снимали на видео — заносили в квартиры свои вещи и раскладывали их среди голых стен.

Сегодня в пресс-службе правительства и губернатора НСО прокомментировал ситуацию с ЖК. Оказалось, что власти обратились за финансовой помощью к публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства»:

— Под контролем министерства строительства Новосибирской области в адрес ППК «Фонд» было сформировано ходатайство правительства региона, а также подготовлена арбитражными управляющими и направлена заявка на финансирование объектов, окончательное решение будет приниматься Наблюдательным Советом Фонда, — говорится в сообщении.

Вместе с долгостроем ЖК «Новомарусино» в заявку на финансирование завершения строительства вошли ещё 6 домов. Для этого в «Фонд» направили пакет документов и ходатайство Правительства области.

— Решение о целесообразности финансирования завершения строительства либо о выплате денежной компенсации дольщикам, будет приниматься Наблюдательным Советом ППК «Фонд». Для этого необходимо проведение оценки представленного пакета документов, инструментальное обследование объекта уполномоченной ППК «Фонд» специализированной экспертной организацией и определения оценщиком, привлекаемым Фондом, сумм необходимых для завершения строительства, либо выплаты компенсации, — сообщили в пресс-службе Правительства и Губернатора.

Дата заседания Наблюдательного Совета пока неизвестна. В пресс-службе Правительства и Губернатора уточнили, что оно пройдет после анализа фондом всей полученной информации и с учетом «ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции СОVID-19».

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» создан Правительством Российской Федерации в 2017 году. Как указано на сайте фонда, его цель — урегулирование отношений между застройщиками и дольщиками; снижение рисков в отрасли строительства за счет информационной открытости; информирование участников долевого строительства о состоянии рынка; создание на территории РФ безопасного честного рынка долевого строительства.

Застройщик микрорайона «Новомарусино» — ООО «Доступное жилье Новосибирск» в июне 2019 года признан банкротом. В отношении бывшего директора данной организации возбуждено уголовное дело по ст. 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Обманутыми дольщиками признали более 750 человек.

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