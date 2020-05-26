В Новосибирске в 15 частных медицинских учреждениях и медучреждениях федерального подчинения выявили заболевших сотрудников — публикуем карту, на которой они отмечены.
В список частных клиник попали следующие: «РЖД-Медицина», AHO «Клиника НИИТО», «Здравица», медцентры «Внимание» и «Практика», реабилитационный центр «Лесной», Новосибирский гастроэнтерологический центр.
А в списке учреждений федерального подчинения — MHTK, санаторий «Ельцовка» Минобороны России, Федеральный центр нейрохирургии, 425-й военный госпиталь Минобороны, НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, клиника Мешалкина, медико-санитарная часть Министерства внутренних дел РФ по Новосибирской области и
О последней клинике журналисту НГС не удалось найти информации — ни по справочнику 2Gis, ни по сервису «Контур. Фокус». Предположительно, она подведомственна Главному бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области.
В общей сложности заболевшие сотрудники выявлены в 40 с лишним медучреждениях региона
Ранее Минздрав рассказывал о подведомственных ему государственных учреждениях, в которых появились заражённые сотрудники: по информации на 13 мая, их было 28 (подробнее об этом читайте тут). По данным на 21 мая, в регионе 262 работника медучреждений заболели новой коронавирусной инфекцией.
А на этой карте вы можете посмотреть список новосибирских больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом и с подозрением на него — 10 горячих точек.