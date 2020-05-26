В Новосибирске в 15 частных медицинских учреждениях и медучреждениях федерального подчинения выявили заболевших сотрудников — публикуем карту, на которой они отмечены.

В список частных клиник попали следующие: «РЖД-Медицина», AHO «Клиника НИИТО», «Здравица», медцентры «Внимание» и «Практика», реабилитационный центр «Лесной», Новосибирский гастроэнтерологический центр.