Спасатели рекомендуют жителям закрыть форточки и окна, а также убрать все вещи с подоконников и балконов.

— В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются. Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, — предупредили спасатели.

Если вы попали в беду, позвоните по телефонам: 112, 101. Или обратитесь в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру 218-22-32. Номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска — 051.

Синоптики рассказали сегодня корреспонденту НГС, что в Новосибирске при похолодании даже возможен град. На прошлой неделе в городе также были дожди, однако температура была выше +20 градусов.