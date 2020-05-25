ГУ МЧС по Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение — завтра в город придут ливни, грозы и порывистый ветер.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», во второй половине дня 26 мая и в ночь на 27 мая по Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, усиление ветра до 10–15 м/с, порывы до 25 м/с, похолодание. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабозакреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, — сообщили в пресс-службе
Спасатели рекомендуют жителям закрыть форточки и окна, а также убрать все вещи с подоконников и балконов.
— В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются. Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, — предупредили спасатели.
Если вы попали в беду, позвоните по телефонам: 112, 101. Или обратитесь в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру 218-22-32. Номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска — 051.
Синоптики рассказали сегодня корреспонденту НГС, что в Новосибирске при похолодании даже возможен град. На прошлой неделе в городе также были дожди, однако температура была выше +20 градусов.