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В регион придут ливни, грозы и порывистый ветер

В регион придут ливни, грозы и порывистый ветер

ГУ МЧС по Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение — завтра в город придут ливни, грозы и порывистый ветер.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», во второй половине дня 26 мая и в ночь на 27 мая по Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, усиление ветра до 10–15 м/с, порывы до 25 м/с, похолодание. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабозакреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели рекомендуют жителям закрыть форточки и окна, а также убрать все вещи с подоконников и балконов.

— В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются. Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, — предупредили спасатели.

Если вы попали в беду, позвоните по телефонам: 112, 101. Или обратитесь в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру 218-22-32. Номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска — 051.

Синоптики рассказали сегодня корреспонденту НГС, что в Новосибирске при похолодании даже возможен град. На прошлой неделе в городе также были дожди, однако температура была выше +20 градусов.

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