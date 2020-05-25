25 мая понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня Показываем, где лечат людей с коронавирусом

Все новости

Все новости
Город

Бизнес Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса, но ему это не нужно

Его юрист сообщил, что актер не собирается воспользоваться помощью в виде отсрочки по налогам

374
6 Обсудить

Поделиться

По словам юриста, Жерар Депардье уже оплатил все налоги

По словам юриста, Жерар Депардье уже оплатил все налоги

Бизнес французского актёра Жерара Депардье, который зарегистрирован в Новосибирске как индивидуальный предприниматель, признали пострадавшим от пандемии коронавируса. И он мог бы рассчитывать на помощь от государства в виде отсрочки по налогам, но оказалось, что ему это не нужно.

Об этом НГС рассказал юрист актёра Юрий Мосман.

— Он как индивидуальный предприниматель действительно в праве претендовать на господдержку. Его ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Прим. ред.) признан пострадавшей отраслью, ОКВЭД у него «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений», — говорит Мосман.

При этом Юрий Мосман добавил, что сейчас Депардье не нужна отсрочка, так как все налоги он уже оплатил. При получении дохода актёр резервирует сумму для выплаты налогов.

— Депардье по состоянию на 1 марта не имел никаких недоимок по налогам, страховым взносам и так далее, не находился в состоянии ликвидации или банкротства. Соответственно, государственной поддержкой Депардье пользоваться не будет, потому что налоги все оплачены, — объяснил юрист.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Жерар Депардье зарегистрирован в Новосибирске как индивидуальный предприниматель.

Жерар Депардье получил новосибирскую прописку 3 декабря 2018 года. Позже, в июне 2019 года, стало известно, что налоговая заблокировала счета актёра в трёх банках: ВТБ, Газпромбанке и КС Банке. После этого бизнес-партнёр Депардье объяснил, что такая ситуация абсолютно стандартная, потому что налоговый орган при проверке, если у него возникает спорный момент, производит ограничение.

В январе этого года в эфире программы «Вечерний Ургант» актёр признался, что Новосибирск любит больше, чем Нью-Йорк.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Жерар Депардьеналогиоквэд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!