Бизнес Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса, но ему это не нужно

При этом Юрий Мосман добавил, что сейчас Депардье не нужна отсрочка, так как все налоги он уже оплатил. При получении дохода актёр резервирует сумму для выплаты налогов.



— Депардье по состоянию на 1 марта не имел никаких недоимок по налогам, страховым взносам и так далее, не находился в состоянии ликвидации или банкротства. Соответственно, государственной поддержкой Депардье пользоваться не будет, потому что налоги все оплачены, — объяснил юрист.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Жерар Депардье зарегистрирован в Новосибирске как индивидуальный предприниматель.

Жерар Депардье получил новосибирскую прописку 3 декабря 2018 года. Позже, в июне 2019 года, стало известно, что налоговая заблокировала счета актёра в трёх банках: ВТБ, Газпромбанке и КС Банке . После этого бизнес-партнёр Депардье объяснил, что такая ситуация абсолютно стандартная, потому что налоговый орган при проверке, если у него возникает спорный момент, производит ограничение.

В январе этого года в эфире программы «Вечерний Ургант» актёр признался, что Новосибирск любит больше, чем Нью-Йорк.