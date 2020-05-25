Бизнес Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса, но ему это не нужно

Бизнес французского актёра Жерара Депардье, который зарегистрирован в Новосибирске как индивидуальный предприниматель, признали пострадавшим от пандемии коронавируса. И он мог бы рассчитывать на помощь от государства в виде отсрочки по налогам, но оказалось, что ему это не нужно.
Об этом НГС рассказал юрист актёра Юрий Мосман.
— Он как индивидуальный предприниматель действительно в праве претендовать на господдержку. Его ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. —
При этом Юрий Мосман добавил, что сейчас Депардье не нужна отсрочка, так как все налоги он уже оплатил. При получении дохода актёр резервирует сумму для выплаты налогов.
— Депардье по состоянию на 1 марта не имел никаких недоимок по налогам, страховым взносам и так далее, не находился в состоянии ликвидации или банкротства. Соответственно, государственной поддержкой Депардье пользоваться не будет, потому что налоги все оплачены, — объяснил юрист.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Жерар Депардье зарегистрирован в Новосибирске как индивидуальный предприниматель.
Жерар Депардье получил новосибирскую прописку 3 декабря 2018 года. Позже, в июне 2019 года, стало известно, что налоговая заблокировала счета актёра в трёх банках: ВТБ, Газпромбанке и
В январе этого года в эфире программы «Вечерний Ургант» актёр признался, что Новосибирск любит больше, чем Нью-Йорк.