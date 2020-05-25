В городской клинической больнице
Как распространился коронавирус в 34-й больнице
18 мая Минздрав Новосибирской области подтвердил информацию о 12 случаях заражения среди медперсонала. Однако врачи
Сегодня, 25 мая, Минздрав рассказал, что число заболевших медиков в этой больнице увеличилось.
— По данным на 21 мая 2020 года, в ГБУЗ НСО «Городская клиническая
Кроме того, в Минздраве корреспонденту НГС сообщили о случаях заражения медиков в двух других медучреждениях
Сколько медиков заболело в ГКБ скорой помощи № 2
О заражении врачей корреспонденту НГС рассказывали сотрудники городской больницы скорой помощи
Сколько медиков заболело в детской больнице скорой помощи
Также коронавирус обнаружили у сотрудника детской больницы скорой помощи, которая расположена на Красном проспекте. По данным Минздрава, на 21 мая 2020 года в ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» диагноз COVID-2019 подтвержден у одного медицинского работника.
Где ещё заявляли о вспышках коронавируса
О вспышках в Новосибирске заявляли сотрудники разных учреждений. Например, фельдшер подстанции скорой медицинской помощи уверяет, что многие заразились друг от друга. А сотрудник городской клинической
Всего, по данным на 21 мая 2020 года, в Новосибирской области заболели коронавирусной инфекцией 262 медицинских работника.