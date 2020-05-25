— По данным на 21 мая 2020 года, в ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34 » диагноз COVID-2019 подтвержден у 28 медицинских работников, для проведения противоэпидемиологических мероприятий временно приостановлена деятельность двух отделений, — прокомментировали в пресс-службе правительства со ссылкой на Минздрав.

Кроме того, в Минздраве корреспонденту НГС сообщили о случаях заражения медиков в двух других медучреждениях

Сколько медиков заболело в ГКБ скорой помощи № 2

О заражении врачей корреспонденту НГС рассказывали сотрудники городской больницы скорой помощи № 2 . В Минздраве сообщили, что на 21 мая диагноз COVID-2019 подтвержден у 6 медицинских работников ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 ».

Сколько медиков заболело в детской больнице скорой помощи

Также коронавирус обнаружили у сотрудника детской больницы скорой помощи, которая расположена на Красном проспекте. По данным Минздрава, на 21 мая 2020 года в ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» диагноз COVID-2019 подтвержден у одного медицинского работника.