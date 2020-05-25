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В 34-й больнице уже 28 заболевших коронавирусом медиков

В 34-й больнице уже 28 заболевших коронавирусом медиков

В городской клинической больнице № 34 в Новосибирске выросло число заболевших медиков — по последним данным Минздрава, их 28 человек.

Как распространился коронавирус в 34-й больнице

18 мая Минздрав Новосибирской области подтвердил информацию о 12 случаях заражения среди медперсонала. Однако врачи больницы № 34 рассказывали НГС, что первые случаи заражения в больнице были зарегистрированы еще до майских праздников, а заболевших коронавирусом среди них существенно больше.

Сегодня, 25 мая, Минздрав рассказал, что число заболевших медиков в этой больнице увеличилось.

— По данным на 21 мая 2020 года, в ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34» диагноз COVID-2019 подтвержден у 28 медицинских работников, для проведения противоэпидемиологических мероприятий временно приостановлена деятельность двух отделений, — прокомментировали в пресс-службе правительства со ссылкой на Минздрав.

Кроме того, в Минздраве корреспонденту НГС сообщили о случаях заражения медиков в двух других медучреждениях

Сколько медиков заболело в ГКБ скорой помощи № 2

О заражении врачей корреспонденту НГС рассказывали сотрудники городской больницы скорой помощи № 2. В Минздраве сообщили, что на 21 мая диагноз COVID-2019 подтвержден у 6 медицинских работников ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».

Сколько медиков заболело в детской больнице скорой помощи

Также коронавирус обнаружили у сотрудника детской больницы скорой помощи, которая расположена на Красном проспекте. По данным Минздрава, на 21 мая 2020 года в ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» диагноз COVID-2019 подтвержден у одного медицинского работника.

Где ещё заявляли о вспышках коронавируса

О вспышках в Новосибирске заявляли сотрудники разных учреждений. Например, фельдшер подстанции скорой медицинской помощи уверяет, что многие заразились друг от друга. А сотрудник городской клинической поликлиники № 22 тоже заявил о вспышке коронавирусной инфекции в учреждении, а потом его принудительно перевели на другую работу.

Всего, по данным на 21 мая 2020 года, в Новосибирской области заболели коронавирусной инфекцией 262 медицинских работника.

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