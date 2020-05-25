Днем 25 мая в Первомайском районе, недалеко от Старого шоссе, сотрудники «Сибирской генерирующей компании» обнаружили необычный предмет. Росгвардия установила, что это корпус миномётной мины.



О находке сообщили в пресс-службе компании СГК. Предмет нашли во время подготовки к ремонту трубопровода, около 11 часов дня:

— Компании неизвестно его назначение и состояние, нет информации и о том, какова история его появления в этом месте. Работы на объекте были сразу остановлены, поставлена в известность полиция. Прибывшие на место саперы Росгвардии обследовали предмет и около 13 часов увезли его. В настоящее время бригада возобновила работы по ремонту тепловой сети, — сообщили в пресс-службе.

