Днем 25 мая в Первомайском районе, недалеко от Старого шоссе, сотрудники «Сибирской генерирующей компании» обнаружили необычный предмет. Росгвардия установила, что это корпус миномётной мины.
О находке сообщили в пресс-службе компании СГК. Предмет нашли во время подготовки к ремонту трубопровода, около 11 часов дня:
— Компании неизвестно его назначение и состояние, нет информации и о том, какова история его появления в этом месте. Работы на объекте были сразу остановлены, поставлена в известность полиция. Прибывшие на место саперы Росгвардии обследовали предмет и около 13 часов увезли его. В настоящее время бригада возобновила работы по ремонту тепловой сети, — сообщили в пресс-службе.
В управлении Росгвардии по НСО сообщили, что сотрудникам поступила информация об обнаружении предмета, конструктивно схожего с миной.
— На место обнаружения незамедлительно выехали специалисты инженерно-технического отделения ОМОН. Специалисты Росгвардии при идентифицикации установили, что предмет является корпусом минометной мины без взрывчатого вещества. Данный предмет опасности не представляет, он был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий, — рассказали в ведомстве
Прошлым летом похожий снаряд нашли на стройке на Богдана Хмельницкого. Тогда после обследования снаряда выяснилось, что он не опасен.