— 27 мая в городе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью местами град. Ветер восточный, юго-восточный ночью 10–15 м/с, до 20 м/с, днём 6–11 м/с. Похолодание: температуры ночные от +7 до +9 градусов, днём от +15 до +17 градусов, — рассказала НГС дежурный синоптик.



28 мая в городе будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 6–11 м/с, ночью температура опустится до +4…+6 градусов, днём она составит +17…+19 градусов.



На прошлой неделе в городе также были дожди, однако температура была выше +20 градусов.