На этой неделе в Новосибирск придёт похолодание — горожан ждут дожди и град.
Об этом рассказали в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сегодня, 25 мая, во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза, температура составит +21…+23 градуса.
26 мая ожидается переменная облачность, во второй половине ночи и в первой половине дня местами будет кратковременный дождь, гроза и град. Ветер северо-восточный, ночью — 3–8 м/с, днём — 10–15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью составит +15…+17 градусов, днём поднимется до +30…+32 градусов.
— 27 мая в городе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью местами град. Ветер восточный, юго-восточный ночью 10–15 м/с, до 20 м/с, днём 6–11 м/с. Похолодание: температуры ночные от +7 до +9 градусов, днём от +15 до +17 градусов, — рассказала НГС дежурный синоптик.
28 мая в городе будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 6–11 м/с, ночью температура опустится до +4…+6 градусов, днём она составит +17…+19 градусов.
На прошлой неделе в городе также были дожди, однако температура была выше +20 градусов.