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Еще 287 тысяч человек остаются с подозрением на COVID-19

Еще 287 тысяч человек остаются с подозрением на COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано еще 8 946 случаев коронавируса, 5 499 человек выписаны, 92 — умерли. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заразились 353 427 человек, 118 798 — вылечились, 3 633 человек спасти не удалось. Под наблюдением медиков находится еще 287 тысяч человек — у них пока подозрение на COVID-19.

Данные по стране на текущий день выглядят вот так

Данные по стране на текущий день выглядят вот так

В мире, по данным университета Хопкинса, более 5,4 млн случаев заражения. На первом месте по-прежнему Штаты — 1,6 млн случаев; второе — у Бразилии (363 тысячи заражений), Россия на третьем.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самые страшные сценарии распространения коронавируса в нашей стране не оправдались — система здравоохранения справилась с эпидемией. Больше половины регионов уже имеют основания перейти на первый этап снятия ограничений, когда разрешены прогулки и занятия спортом на улице, а также работа небольших предприятий сферы услуг и торговли (разумеется, с соблюдением социальной дистанции).

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