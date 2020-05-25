За последние сутки в России зарегистрировано еще
В мире, по данным университета Хопкинса, более 5,4 млн случаев заражения. На первом месте по-прежнему Штаты — 1,6 млн случаев; второе — у Бразилии (363 тысячи заражений), Россия на третьем.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самые страшные сценарии распространения коронавируса в нашей стране не оправдались — система здравоохранения справилась с эпидемией. Больше половины регионов уже имеют основания перейти на первый этап снятия ограничений, когда разрешены прогулки и занятия спортом на улице, а также работа небольших предприятий сферы услуг и торговли (разумеется, с соблюдением социальной дистанции).