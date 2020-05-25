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Светлана Владимировна 32 года проработала в здравоохранении&nbsp;

Светлана Владимировна 32 года проработала в здравоохранении 

В Новосибирске умерла главный врач Городской поликлиники № 24 Светлана Войцицкая — ей было 57 лет.

— Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 24» скоропостижно скончалась 22 мая 2020 года на 57 году жизни, — сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что Светлана Владимировна окончила Новосибирский медицинский институт в 1987 году по специальности «Лечебное дело», 32 года отдала работе в здравоохранении, пройдя путь от врача-терапевта поликлиники до главного врача.

— Занимая должность главного врача поликлиники, Светлана Владимировна продолжала лечить пациентов, совмещая руководящую работу с работой врача-эндокринолога. Городской поликлинике № 24 она отдала 26 лет. Кончина Светланы Владимировны — большая утрата для всех, кто был знаком с этим прекрасным человеком, талантливым руководителем и внимательным врачом, — добавили в министерстве.

По данным источника издания «Тайга.Инфо», смерть врача не была связана с коронавирусом — женщина скончалась от тяжелой болезни.

В субботу НГС стало известно о том, что в Новосибирске от коронавируса умерла 38-летняя диспетчер скорой помощи.

14 мая в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует, — текст жалобы можно почитать здесь. Позже врача включили в федеральный «Список памяти».

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Минздрав Новосибирской областисмерть главврача
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