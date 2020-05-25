— Занимая должность главного врача поликлиники, Светлана Владимировна продолжала лечить пациентов, совмещая руководящую работу с работой врача-эндокринолога. Городской поликлинике № 24 она отдала 26 лет. Кончина Светланы Владимировны — большая утрата для всех, кто был знаком с этим прекрасным человеком, талантливым руководителем и внимательным врачом, — добавили в министерстве.

По данным источника издания «Тайга.Инфо», смерть врача не была связана с коронавирусом — женщина скончалась от тяжелой болезни.

В субботу НГС стало известно о том, что в Новосибирске от коронавируса умерла 38-летняя диспетчер скорой помощи.