В Новосибирске умерла главный врач Городской поликлиники № 24 Светлана Войцицкая — ей было 57 лет.
— Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника
В ведомстве уточнили, что Светлана Владимировна окончила Новосибирский медицинский институт в 1987 году по специальности «Лечебное дело», 32 года отдала работе в здравоохранении, пройдя путь от врача-терапевта поликлиники до главного врача.
— Занимая должность главного врача поликлиники, Светлана Владимировна продолжала лечить пациентов, совмещая руководящую работу с работой врача-эндокринолога. Городской поликлинике
По данным источника издания «Тайга.Инфо», смерть врача не была связана с коронавирусом — женщина скончалась от тяжелой болезни.
В субботу НГС стало известно о том, что в Новосибирске от коронавируса умерла 38-летняя диспетчер скорой помощи.
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