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Людмила Овчинникова

Участковый терапевт
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Людмила Овчинникова

Участковый терапевт

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Людмила Овчинникова, как и многие другие новосибирцы, высказалась по поводу шумной вечеринки. Её мнение интересно тем, что она знает всю ситуацию изнутри

Людмила Овчинникова, как и многие другие новосибирцы, высказалась по поводу шумной вечеринки. Её мнение интересно тем, что она знает всю ситуацию изнутри

Многие до сих пор не воспринимают эпидемию коронавируса всерьез. Кажется, что болезнь где-то далеко и тебя точно не коснется. В соцсетях тысячи постов, «разоблачающих всемирный заговор вокруг вируса», а на этих выходных новосибирцы, несмотря на режим самоизоляции, устроили шумные вечеринки на площади Ленина и под Бугринским мостом. А тем временем в Новосибирске переполнены коронавирусные госпитали, люди лежат в коридорах, а врачи работают изо всех сил, рискуя своих здоровьем. Участковый терапевт Людмила Овчинникова в своей авторской колонке для НГС описала один из своих рабочих дней.

С утра — новости об очередной вечеринке молодых и не очень умных товарищей. Сразу после этого — начало дежурства.

— Людмила Андреевна, вызов к пациенту. У него подтвержденный коронавирус. Нужно осмотреть и определить, можно ему лечиться дома или все-таки в больницу.

Мне страшно. На мне: хирургический стерильный халат, шапочка, перчатки, бахилы и маска.


Но сначала едем по остальным вызовам — чтобы не растаскивать заразу по всему городу. А они все одинаковые! Температура, одышка, кашель.

— У меня жена коронавирусом переболела, подтвержденным. А сейчас мне плохо, дышать нечем.

Измеряю концентрацию кислорода в крови — 99%. Полчаса трачу на то, чтобы успокоить человека, объясняю, что нет показаний к госпитализации, что ему не угрожает ничего. Он не верит. Выхожу оттуда выжатой.

— У меня жена и трое детей, что делать, я боюсь их заразить.

Осматриваю. Признаки обычной ОРВИ, но человек только вчера заболел. Выписываю постановление санитарного врача о строгой изоляции. Говорю о том, что лечиться будет дома, течение болезни лёгкое. Недоверие в глазах. Выхожу оттуда выжатой.

— Как состояние?

— Хуже мне. Температура 38 и трудно дышать.

Измеряю сатурацию — 87%. Это очень плохо.

Мазок на коронавирус взят позавчера, ещё не готов. Но он и не нужен — слишком яркая картина. По согласованию с начальством госпитализирую пациента. Диспетчер говорит, что ждать придётся долго — бригады перегружены.


В защитном халате жарко. Шапка сползла на бок, но трогать нельзя. Под маской чешется нос так, что все свои планы на жизнь забываешь.

— Что вас беспокоит?

— Да что-то хриплю я, доктор. Для меня это нормально. У меня астма.

Но я-то знаю, что у этого пациента пришел положительный результат на коронавирус, пока он лежал в больнице. «Слушаю» лёгкие — везде хрипы. Не сухие, как при бронхиальной астме, а влажные, как при пневмонии.

— Собирайтесь, поедем в больницу.

Домой прихожу на два часа позже. Сил хватает только доползти на пятый этаж. Всю одежду сразу в стирку, сама — под душ, чтобы тщательно отмыться. Ведь мужчина с пневмонией всё-таки накашлял на меня.

Последние два дня мне что только не пишут в директ Instagram. Что больных не так уж и много, да и знакомые ни у кого не болеют, и как можно делать выводы о росте заболеваемости после 9 Мая и вообще не вижу никого умирающего, чего вы все боитесь... Только я вам не верю. Я-то их вижу.

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    коронавирус в Новосибирске
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