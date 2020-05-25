Многие до сих пор не воспринимают эпидемию коронавируса всерьез. Кажется, что болезнь где-то далеко и тебя точно не коснется. В соцсетях тысячи постов, «разоблачающих всемирный заговор вокруг вируса», а на этих выходных новосибирцы, несмотря на режим самоизоляции, устроили шумные вечеринки на площади Ленина и под Бугринским мостом. А тем временем в Новосибирске переполнены коронавирусные госпитали, люди лежат в коридорах, а врачи работают изо всех сил, рискуя своих здоровьем. Участковый терапевт Людмила Овчинникова в своей авторской колонке для НГС описала один из своих рабочих дней.
С утра — новости об очередной вечеринке молодых и не очень умных товарищей. Сразу после этого — начало дежурства.
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— Людмила Андреевна, вызов к пациенту. У него подтвержденный коронавирус. Нужно осмотреть и определить, можно ему лечиться дома или все-таки в больницу.
Мне страшно. На мне: хирургический стерильный халат, шапочка, перчатки, бахилы и маска.
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Но сначала едем по остальным вызовам — чтобы не растаскивать заразу по всему городу. А они все одинаковые! Температура, одышка, кашель.
— У меня жена коронавирусом переболела, подтвержденным. А сейчас мне плохо, дышать нечем.
Измеряю концентрацию кислорода в крови — 99%. Полчаса трачу на то, чтобы успокоить человека, объясняю, что нет показаний к госпитализации, что ему не угрожает ничего. Он не верит. Выхожу оттуда выжатой.
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— У меня жена и трое детей, что делать, я боюсь их заразить.
Осматриваю. Признаки обычной ОРВИ, но человек только вчера заболел. Выписываю постановление санитарного врача о строгой изоляции. Говорю о том, что лечиться будет дома, течение болезни лёгкое. Недоверие в глазах. Выхожу оттуда выжатой.
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— Как состояние?
— Хуже мне. Температура 38 и трудно дышать.
Измеряю сатурацию — 87%. Это очень плохо.
Мазок на коронавирус взят позавчера, ещё не готов. Но он и не нужен — слишком яркая картина. По согласованию с начальством госпитализирую пациента. Диспетчер говорит, что ждать придётся долго — бригады перегружены.
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В защитном халате жарко. Шапка сползла на бок, но трогать нельзя. Под маской чешется нос так, что все свои планы на жизнь забываешь.
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— Что вас беспокоит?
— Да что-то хриплю я, доктор. Для меня это нормально. У меня астма.
Но я-то знаю, что у этого пациента пришел положительный результат на коронавирус, пока он лежал в больнице. «Слушаю» лёгкие — везде хрипы. Не сухие, как при бронхиальной астме, а влажные, как при пневмонии.
— Собирайтесь, поедем в больницу.
Домой прихожу на два часа позже. Сил хватает только доползти на пятый этаж. Всю одежду сразу в стирку, сама — под душ, чтобы тщательно отмыться. Ведь мужчина с пневмонией всё-таки накашлял на меня.
Последние два дня мне что только не пишут в директ Instagram. Что больных не так уж и много, да и знакомые ни у кого не болеют, и как можно делать выводы о росте заболеваемости после 9 Мая и вообще не вижу никого умирающего, чего вы все боитесь... Только я вам не верю. Я-то их вижу.
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