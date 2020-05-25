С утра — новости об очередной вечеринке молодых и не очень умных товарищей. Сразу после этого — начало дежурства.

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— Людмила Андреевна, вызов к пациенту. У него подтвержденный коронавирус. Нужно осмотреть и определить, можно ему лечиться дома или все-таки в больницу.



Мне страшно. На мне: хирургический стерильный халат, шапочка, перчатки, бахилы и маска.

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Но сначала едем по остальным вызовам — чтобы не растаскивать заразу по всему городу. А они все одинаковые! Температура, одышка, кашель.

— У меня жена коронавирусом переболела, подтвержденным. А сейчас мне плохо, дышать нечем.

Измеряю концентрацию кислорода в крови — 99%. Полчаса трачу на то, чтобы успокоить человека, объясняю, что нет показаний к госпитализации, что ему не угрожает ничего. Он не верит. Выхожу оттуда выжатой.

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— У меня жена и трое детей, что делать, я боюсь их заразить.

Осматриваю. Признаки обычной ОРВИ, но человек только вчера заболел. Выписываю постановление санитарного врача о строгой изоляции. Говорю о том, что лечиться будет дома, течение болезни лёгкое. Недоверие в глазах. Выхожу оттуда выжатой.

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— Как состояние?