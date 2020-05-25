По его словам, после ночной вечеринки новосибирцы стали звонить в мэрию, в правительство региона с просьбой отреагировать.

— Нужно отреагировать, причём отреагировать так, чтобы у любителей послушать громкую музыку ночью желание собираться в городе отпало напрочь. Пусть собираются где-нибудь на пустыре, где могут помешать только лягушкам. А в сегодняшней ситуации лучше даже под наблюдением санитарного врача, чтобы мы заранее знали, кто из них в ближайшее время на койках в ковид-госпитале может оказаться, — подчеркнул губернатор.

Вечером в субботу, 23 мая, новосибирцы устроили массовую вечеринку в центре города. Примерно в 22:30 её сфотографировал Слава Степанов. Полиция должна была провести проверку по факту нарушения, но позже сообщила, что видео, на котором видно танцующих людей, частично смонтировано, и там было примерно 50–60 человек. Но мы подсчитали, сколько их на самом деле.

Позже стало известно, что полиция нашла организаторов ночной вечеринки. Вечером в воскресенье в центре города дежурила полиция, но людей в городе всё равно было много.