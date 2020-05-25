В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, как мальчик оказался в воде.

— Предварительно установлено, что 23 мая 2020 года в дневное время компания друзей из 4 человек отправилась на рыбалку в Колыванский район Новосибирской области. После прибытия к протоке реки Чаус, расположенной вблизи деревни Большой Оёш, компания решила надуть резиновую лодку и искупаться. В ходе купания несовершеннолетний нырнул с лодки в воду, не почувствовав дна, впал в панику, стал захлебываться и утонул, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас организована доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетнего в воде. Тело мальчика отправлено на экспертизу.

Корреспондент НГС обратилась в СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать смерть ребенка. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил.

Следователи сейчас разбираются в гибели 9-летнего мальчика в одном из водоёмов в Тогучине. Ребёнок утонул 10 мая, когда играл с друзьями. Через два дня утонул ещё один 9-летний мальчик, но уже в Куйбышеве — он наступил в яму и начал захлёбываться.