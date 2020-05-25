На этих выходных новосибирцы, несмотря на режим самоизоляции, устроили шумные вечеринки на площади Ленина и под Бугринским мостом. В МВД сначала сказали, что видео танцующих сибиряков в центре города — это частично фейк и монтаж, но потом все-таки нашли организаторов и придумали, как их наказать. Горожане тут же разделились на два лагеря: одни обвиняют тусовщиков во всех смертных грехах и даже просят «оштрафовать их на 300 тысяч», а другие считают, что власти сами виноваты — дескать, ослабляют карантинные меры и провоцируют людей на такие гулянки. Не беремся судить, кто прав, а просто отдаем на ваш суд самые подгорающие комментарии новосибирцев.
Те, кто поддерживает участников тусовки
Пользователь под ником Qwerty обозначил пару аргументов:
«Каждый день люди ездят на работу. Пересекаются с сотней людей на остановках, в автобусе, в магазине и так далее. И после этого вы хотите напугать этой группой людей? Пускай пляшут, в рабочие дни на улице и то опаснее».
Его поддерживает и читатель НГС под ником Фея Фея:
«Ну вот, не соблюдают у нас самоизоляцию совсем. А ситуация не критичная, не ужасающая. Так может и нет смысла в этой изоляции? По идее, у нас уже должна быть страшная картина, которую предсказывали, если не соблюдать режим».
А новосибирец под ником Stro4ka и вовсе заявил о несправедливости режима:
«Что за двойные стандарты? В переполненной маршрутке, прижавшись к друг другу, ездить можно на работу, а подышать воздухом в жару на улице нельзя? Меня, конечно, там не было, я в это время сплю, но такая ситуация меня достала. Весь город работает, а после работы имеет право отдохнуть!»
Читатель под гостевым ником и вовсе удивляется такому раскладу:
«На набережной каждый день такое количество людей, нашли к чему прицепиться. Кто сидит дома — пусть сидят, кто гуляет — пусть гуляет. Люди уже с ума сходят от этого всего, и одни завидуют другим. Маски не помогают, все вокруг уже давно облапано руками, поэтому все уже всё перенесли».
Похожей позиции придерживается и пользователь под ником beerman77:
«Молодцы, поддерживаю на 100%, а те кто боится, сидите в норках до конца жизни. Переболеют все».
Справедливое замечание делает и пользователь под ником Чуть-чуть:
«А вы были в "Леруа Мерлен" последние два месяца? Там народу в два раза больше, чем обычно. И что?»
Закончим комментарии этого «лагеря» высказыванием пользователя под гостевым ником:
«Люди отдыхают как могут, чего вы пристали к ним? Ну шли мимо, ну услышали музыку, ну потанцевали, и что теперь? Клубы закрыты, рестораны и кафе тоже, а отдыхать как-то надо! Не нравится, сидите и терпите дома! В стране черт знает что происходит, весь бизнес на ушах стоит, и в этой ситуации отдых необходим! Сторонники масок, перчаток и прочего, сидите дома, вас выходить на улицу не просят! А ребята — молодцы! Нашли вариант повеселиться, расслабиться, отдохнуть».
Те, кто против вечеринки, и обвиняет тусовщиков
Читатель под ником Велодром удивляется мотивам тусовщиков:
«Значит, люди ещё есть с головой. Не пошли многие на эту тусовку. Мне интересно, что их сподвигло на это?»
«Надо было всех задержанных сразу на обсервацию отправлять... Пусть обсервутся», — несколько философски высказался читатель под ником Е-гений.
Читательница под ником Арина Балерина тоже высказалась негативно:
«Да хоть сколько их было. Думать-то головами надо. Мало того что сами о себе не думают, так ещё и другим вредят».
Пользователь под гостевым ником призывает думать не только о себе:
«Сами, может, и не заболеют, а придут домой и заразят своих пожилых родителей. Потом будут рвать на себе волосы, да поздно».
Читатель под ником жэка давит на больную для многих новосибирцев тему:
«Из-за таких идиотов моя жена третий месяц не работает и не имеет дохода, но вы продолжайте танцевать, мы потом найдем способы, как за ваш счёт все компенсировать».
Пользователь под ником Правда тоже высказывает пару аргументов и даже призывает к уголовной ответственности:
«Одно дело, когда ты вынужденно выходишь на улицу, оказываешься в толпе, выезжая на работу, в больницу и так далее, и другое дело, когда просто выходишь потусить. Эти люди и на самоизоляции не сидели — это для тех, кто пишет, что они разгружаются морально. Почему из-за таких, как вы, должны умирать люди? И самое обидное, что умирают другие, а не вы и ваши родственники. Подпольные дискотеки, караоке, кальянные... Вы вообще своих родных, пожилых, убить не боитесь... Нужно вводить уголовную ответственность!»
Читатель под броским ником башкой лямбовске говорит просто:
«"Проводят проверку в рамках административного законодательства по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины". Режим тишины в 1000 раз важнее! Мне лично нет дела до того, что там кучка каких-то любителей пива собралась позаражать друг друга вирусом. Пока они не лезут прямо в мою жизнь, мне нет дела до них. Но когда они врубают свой музон, они вторгаются в мою жизнь и в жизни сотен и тысяч людей. Это отвратительная форма унижения и насилия, с которой общество должно жестко бороться».
Впрочем, остался лагерь тех, кто ни за, ни против. Они просто шутят над произошедшей ситуацией.
Лагерь тех, кто шутит над ситуацией:
Самый «аргументированный аргумент» привел пользователь под ником йодов:
«Да точно монтаж, в 2020 танцевать под Сердючку?»
Многие шутят и про заявление о том, что видео тусовки — монтаж. Высказывается пользователь под ником Лолка:
«И вообще это на Новый год было, да, в Таиланде?»
Читатель под необычным ником 154 пытается понять ситуацию:
«В смысле МВД установили организаторов? Они ж еще сегодня утверждали, что это монтаж».
Пользователь под ником Solaris думает, что Новосибирск опять попадет в сводки:
«Опять будет, что первому каналу про Новосибирск рассказать».
Читатель под ником Желтый слон выстраивает свою версию произошедшего и подводит итог:
«Хм, война рестораторов в действии. Одни катят на других, а в итоге молодежь перезаражает всех».
Вы были на этой вечеринке? Или знаете тех, кто там присутствовал? Напишите, пожалуйста, об этом автору материала или анонимно на наш редакционный номер