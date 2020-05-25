Те, кто поддерживает участников тусовки

Пользователь под ником Qwerty обозначил пару аргументов:



«Каждый день люди ездят на работу. Пересекаются с сотней людей на остановках, в автобусе, в магазине и так далее. И после этого вы хотите напугать этой группой людей? Пускай пляшут, в рабочие дни на улице и то опаснее».



Его поддерживает и читатель НГС под ником Фея Фея:



«Ну вот, не соблюдают у нас самоизоляцию совсем. А ситуация не критичная, не ужасающая. Так может и нет смысла в этой изоляции? По идее, у нас уже должна быть страшная картина, которую предсказывали, если не соблюдать режим».



А новосибирец под ником Stro4ka и вовсе заявил о несправедливости режима:



«Что за двойные стандарты? В переполненной маршрутке, прижавшись к друг другу, ездить можно на работу, а подышать воздухом в жару на улице нельзя? Меня, конечно, там не было, я в это время сплю, но такая ситуация меня достала. Весь город работает, а после работы имеет право отдохнуть!»

Читатель под гостевым ником и вовсе удивляется такому раскладу:

