25 мая понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня Показываем, где лечат людей с коронавирусом

Все новости

Все новости
С пристройки мужчину спускали на жёстких носилках&nbsp;

С пристройки мужчину спускали на жёстких носилках 

Ночью 25 мая в Кировском районе Новосибирска на улице Вертковской из окна многоэтажного дома выпал 36-летний мужчина.

Он приземлился на пристройку дома, в которой расположен магазин.

— Прибыв на место, спасатели провели разведку. Мужчина выпал с третьего этажа на крышу магазина, при падении повредил левую ногу, дополз до края крыши и позвал на помощь. Бригада врачей скорой помощи находилась на месте.
С помощью лестницы, спасатели поднялись на крышу магазина, наложили шину на травмированную ногу, уложили мужчину на жёсткие носилки и спустили его вниз, где он был передан бригаде врачей скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — говорится в сообщении спасателей МАСС, которые работали на месте.

Несколько дней назад в Дзержинском районе Новосибирска мужчина выпал из окна ЖК «Созвездие» на улице Фрунзе. По сообщениям очевидцев, мужчина выпал с 14-го этажа многоэтажки, из квартиры, где он жил.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

выпал из окнаспасатели МАССмчс
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!