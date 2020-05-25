Ночью 25 мая в Кировском районе Новосибирска на улице Вертковской из окна многоэтажного дома выпал 36-летний мужчина.

Он приземлился на пристройку дома, в которой расположен магазин.



— Прибыв на место, спасатели провели разведку. Мужчина выпал с третьего этажа на крышу магазина, при падении повредил левую ногу, дополз до края крыши и позвал на помощь. Бригада врачей скорой помощи находилась на месте.

С помощью лестницы, спасатели поднялись на крышу магазина, наложили шину на травмированную ногу, уложили мужчину на жёсткие носилки и спустили его вниз, где он был передан бригаде врачей скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — говорится в сообщении спасателей МАСС, которые работали на месте.