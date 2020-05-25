Накануне, 24 мая, в области было 2124 заражённых.

Напомним, что ко вчерашнему дню, 24 мая, в Новосибирской области было 2124 заражённых. При этом выздоровели 891 человек.

Вечером в субботу, 23 мая, толпа людей устроила шумную вечеринку в районе площади Ленина. Полиция нашла её организаторов. НГС выяснил, какое наказание им грозит.