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Из больниц выписали 891 человека

Из больниц выписали 891 человека

В Новосибирской области за сутки выявили ещё 89 заболевших коронавирусом.

— По заболеваемости ковидом: у нас за всё время наблюдений зарегистрировано 2213 человек, выписано с выздоровлением 891 человек, и сегодня мы ожидаем большую выписку. В общей сложности находится под медицинским наблюдением 2655 человек. Все госпитали, которые задействованы в оказании помощи ковидным пациентам, функционируют в штатном режиме. Из 51 человека, которые находятся в отделении реанимации, 9 находятся на искусственной вентиляции лёгких, — рассказал во время оперативного совещания сообщил глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Накануне, 24 мая, в области было 2124 заражённых.

Напомним, что ко вчерашнему дню, 24 мая, в Новосибирской области было 2124 заражённых. При этом выздоровели 891 человек.

Вечером в субботу, 23 мая, толпа людей устроила шумную вечеринку в районе площади Ленина. Полиция нашла её организаторов. НГС выяснил, какое наказание им грозит.

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Коронавирус в Новосибирскеминистр здравоохранения Новосибирской областистатистика заболеваемости коронавирусом
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