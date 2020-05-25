В Новосибирской области за сутки выявили ещё 89 заболевших коронавирусом.
— По заболеваемости ковидом: у нас за всё время наблюдений зарегистрировано 2213 человек, выписано с выздоровлением 891 человек, и сегодня мы ожидаем большую выписку. В общей сложности находится под медицинским наблюдением 2655 человек. Все госпитали, которые задействованы в оказании помощи ковидным пациентам, функционируют в штатном режиме. Из 51 человека, которые находятся в отделении реанимации, 9 находятся на искусственной вентиляции лёгких, — рассказал во время оперативного совещания сообщил глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Накануне, 24 мая, в области было 2124 заражённых.
Напомним, что ко вчерашнему дню, 24 мая, в Новосибирской области было 2124 заражённых. При этом выздоровели 891 человек.
Вечером в субботу, 23 мая, толпа людей устроила шумную вечеринку в районе площади Ленина. Полиция нашла её организаторов. НГС выяснил, какое наказание им грозит.