В ведомстве уточнили, что речь идёт о двух вечеринках: в Центральном районе на Ленина и в Кировском районе около конного клуба «Мустанг» (сообщается, что там было более 300 человек).

Читатели сообщили, что минувшей ночью около Бугринского моста неподалёку от конного клуба прошла вечеринка, на которой собрались несколько сотен человек.

— Это уже не в первый раз проводится за последний месяц, — написали в редакцию.