Следственный комитет начал проверку после публикации о вечеринках, которые прошли в Новосибирске в ночь с 23 на 24 мая.
— Следственные органы СК России по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о проведении в Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил), — говорится в сообщении СКР по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о двух вечеринках: в Центральном районе на Ленина и в Кировском районе около конного клуба «Мустанг» (сообщается, что там было более 300 человек).
Читатели сообщили, что минувшей ночью около Бугринского моста неподалёку от конного клуба прошла вечеринка, на которой собрались несколько сотен человек.
— Это уже не в первый раз проводится за последний месяц, — написали в редакцию.
В рамках проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за соблюдение жителями Новосибирска режима самоизоляции.
Ранее полиции сообщила о том, что установлены личности организаторов и участников вечеринки в центре города.