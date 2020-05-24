В воскресенье, 24 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 81 новом случае заражения коронавирусом. Из больницы выписали только 9. За всё время пандемии в регионе выявлено 2124 пациента с Covid-19, 891 из которых поправились, а 29 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.