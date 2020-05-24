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За сутки в регионе 81 новый случай

За сутки в регионе 81 новый случай

В воскресенье, 24 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 81 новом случае заражения коронавирусом. Из больницы выписали только 9. За всё время пандемии в регионе выявлено 2124 пациента с Covid-19, 891 из которых поправились, а 29 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • За сутки в России выявлено ещё 8599 пациентов с коронавирусом. За всё время в стране подтвержден 344 481 случай заболевания.

НГС продолжает вести онлайн хронику всего, что происходит в городе.

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Коронавирус в Новосибирскехроника событий
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