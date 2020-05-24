В воскресенье, 24 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 81 новом случае заражения коронавирусом. Из больницы выписали только 9. За всё время пандемии в регионе выявлено 2124 пациента с Covid-19, 891 из которых поправились, а 29 — умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Ночью толпа новосибирцев устроила вечеринку в центре города. Полиция начала проверку и установила участников и организаторов, которым теперь грозят реальные штрафы. Причем в МВД сообщали, что видеозаписи с мероприятия частично фейковые, и там было где-то 50–60 человек. Но мы пересчитали людей и оказалось, что их гораздо больше.
- Фотограф НГС пробрался в закрытые торговые центры. Там тихо и грустно.
- Ещё два пациента с коронавирусом умерли. Одному из них было всего 39 лет.
- На следующей неделе вывозные рейсы из Армении и Америки вернут сибиряков на родину.
- За сутки в России выявлено ещё 8599 пациентов с коронавирусом. За всё время в стране подтвержден 344 481 случай заболевания.
- Почти 2 миллиарда рублей получит Новосибирская область из-за пандемии.
НГС продолжает вести онлайн хронику всего, что происходит в городе.