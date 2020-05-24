В ночь на воскресенье, 24 мая, новосибирцы устроили вечеринку на площади Ленина, на которой собралась толпа людей, отплясывающих под громкую музыку. Полиция сообщает о том, что организаторы и участники установлены.
— Сотрудниками полиции установлены организаторы и участники мероприятия. Они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 Закона «Об административных правонарушениях Новосибирской области» и статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Статья 4.2 Закона «Об административных правонарушениях Новосибирской области» — «Нарушение тишины и покоя граждан» — предполагает штраф 3 тысячи для граждан; 5 тысяч — для должностных лиц, 10 тысяч — для юридических лиц.
Статья 20.6.1.КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
В полиции корреспонденту НГС не уточнили, какое количество людей привлечено к административной ответственности и на какие суммы их оштрафовали.
Ранее полиция прокомментировала информацию о вечеринке, сообщив, что часть видеозаписей — это монтаж. Якобы там было всего 50–60 людей. Но мы пересчитали участников по фотографии с высоты.