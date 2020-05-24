24 мая воскресенье
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня Толпа устроила незаконную вечеринку на Ленина

Все новости

Все новости
Участников и организаторов привлекли к ответственности

Участников и организаторов привлекли к ответственности

В ночь на воскресенье, 24 мая, новосибирцы устроили вечеринку на площади Ленина, на которой собралась толпа людей, отплясывающих под громкую музыку. Полиция сообщает о том, что организаторы и участники установлены.

— Сотрудниками полиции установлены организаторы и участники мероприятия. Они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 Закона «Об административных правонарушениях Новосибирской области» и статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Статья 4.2 Закона «Об административных правонарушениях Новосибирской области» — «Нарушение тишины и покоя граждан» — предполагает штраф 3 тысячи для граждан; 5 тысяч — для должностных лиц, 10 тысяч — для юридических лиц.

Статья 20.6.1.КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В полиции корреспонденту НГС не уточнили, какое количество людей привлечено к административной ответственности и на какие суммы их оштрафовали.

Ранее полиция прокомментировала информацию о вечеринке, сообщив, что часть видеозаписей — это монтаж. Якобы там было всего 50–60 людей. Но мы пересчитали участников по фотографии с высоты.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирскевечеринка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (28)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!