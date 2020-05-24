Статья 4.2 Закона «Об административных правонарушениях Новосибирской области» — «Нарушение тишины и покоя граждан» — предполагает штраф 3 тысячи для граждан; 5 тысяч — для должностных лиц, 10 тысяч — для юридических лиц.

Статья 20.6.1.КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В полиции корреспонденту НГС не уточнили, какое количество людей привлечено к административной ответственности и на какие суммы их оштрафовали.

Ранее полиция прокомментировала информацию о вечеринке, сообщив, что часть видеозаписей — это монтаж. Якобы там было всего 50–60 людей. Но мы пересчитали участников по фотографии с высоты.