— 24 мая около 6 утра во время гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-2 произошел порыв трубопровода в парке «Городское начало», вблизи улицы Большевистской. Трубопровод был оперативно перекрыт, место огорожено. В ближайшее время бригада проведет ремонт. Испытания теплосетей в местах отдыха, где может находится большое количество людей, СГК проводит в ночное или ранее утреннее время, — сообщили в СГК.

Это не первый раз, когда в «Городском начале» проваливается плитка. Такое уже было в 2016 и 2017 годах. Правда, тогда ямы были гораздо меньше. Посмотреть фото и объяснение мэрии можно тут.