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Яма выросла прямо посередине аллеи&nbsp;

Яма выросла прямо посередине аллеи 

На набережной Оби, в парке «Городское начало», недалеко от памятника Александру III провалился тротуар. На месте образовалась глубокая яма, которую обнесли сигнальной лентой.

Провалившийся асфальт удалось заснять новосибирцу — на видео видно, что в яме много воды, в которую сыпется тротуарная плитка.

Корреспондент НГС отправилась на место, где провалился асфальт, — сейчас там гораздо суше, но яма на месте.

Яму оградили сигнальной лентой, но люди перелазят через неё и проходят по аллее&nbsp;

Яму оградили сигнальной лентой, но люди перелазят через неё и проходят по аллее 

Глубина ямы, по оценкам журналиста НГС, около одного метра&nbsp;

Глубина ямы, по оценкам журналиста НГС, около одного метра 

Яма целиком занимает одну из дорожек&nbsp;

Яма целиком занимает одну из дорожек 

Обновлено: в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» прокомментировали ситуацию:

— 24 мая около 6 утра во время гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-2 произошел порыв трубопровода в парке «Городское начало», вблизи улицы Большевистской. Трубопровод был оперативно перекрыт, место огорожено. В ближайшее время бригада проведет ремонт. Испытания теплосетей в местах отдыха, где может находится большое количество людей, СГК проводит в ночное или ранее утреннее время, — сообщили в СГК.

Это не первый раз, когда в «Городском начале» проваливается плитка. Такое уже было в 2016 и 2017 годах. Правда, тогда ямы были гораздо меньше. Посмотреть фото и объяснение мэрии можно тут.

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