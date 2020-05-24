Сотрудники Госатоинспекции напомнили водителям, что во время пандемии коронавируса «большая часть детей не организована и свободное время проводит на улице во дворе»:

— При заезде в жилую зону необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным, т.к. ребёнок может неожиданно для вас выйти на проезжую часть! — подчеркнули в ведомстве.

Два дня назад в Кировском районе водитель «Лады-Калины» сбил 13-летнего мальчика в зоне нерегулируемого пешеходного перехода — ребенок так же попал в больницу.

