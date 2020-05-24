Днем 24 мая в Калининском районе Новосибирска, напротив дома на Фадеева, 22 сбили 8-летнего мальчика. Сейчас ребенок в больнице.
— Водитель 1979 года рождения на автомобиле «Ауди» Q7 следовал по внутриквартальному проезду со стороны улицы Рекордный переулок в сторону улицы Игарская и в пути следования, напротив дома 22 по улице Фадеева, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 8 лет. Мальчик с предварительными диагнозами «сотрясение головного мозга, ссадины колена» доставлен в лечебное учреждение, — сообщили в областном ГИБДД.
Сотрудники Госатоинспекции напомнили водителям, что во время пандемии коронавируса «большая часть детей не организована и свободное время проводит на улице во дворе»:
— При заезде в жилую зону необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным, т.к. ребёнок может неожиданно для вас выйти на проезжую часть! — подчеркнули в ведомстве.
Два дня назад в Кировском районе водитель «Лады-Калины» сбил 13-летнего мальчика в зоне нерегулируемого пешеходного перехода — ребенок так же попал в больницу.