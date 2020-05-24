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Мальчика сбили во дворе жилого дома&nbsp;

Мальчика сбили во дворе жилого дома 

Днем 24 мая в Калининском районе Новосибирска, напротив дома на Фадеева, 22 сбили 8-летнего мальчика. Сейчас ребенок в больнице.

— Водитель 1979 года рождения на автомобиле «Ауди» Q7 следовал по внутриквартальному проезду со стороны улицы Рекордный переулок в сторону улицы Игарская и в пути следования, напротив дома 22 по улице Фадеева, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 8 лет. Мальчик с предварительными диагнозами «сотрясение головного мозга, ссадины колена» доставлен в лечебное учреждение, — сообщили в областном ГИБДД.

Сотрудники Госатоинспекции напомнили водителям, что во время пандемии коронавируса «большая часть детей не организована и свободное время проводит на улице во дворе»:

— При заезде в жилую зону необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным, т.к. ребёнок может неожиданно для вас выйти на проезжую часть! — подчеркнули в ведомстве.

Два дня назад в Кировском районе водитель «Лады-Калины» сбил 13-летнего мальчика в зоне нерегулируемого пешеходного перехода — ребенок так же попал в больницу.

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