Правительство России выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов во время пандемии коронавируса. Дотации выделили из федерального бюджета 56 субъектам РФ, в том числе и Новосибирской области — региону выделили почти 2 миллиарда рублей.

Как указано на сайте правительства, дотации полагались тем субъектам, «чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года».



Как следует из распоряжения правительства, подписанного Михаилом Мишустиным, Новосибирской области выделят 1 960 084,3 рубля.