Правительство России выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов во время пандемии коронавируса. Дотации выделили из федерального бюджета 56 субъектам РФ, в том числе и Новосибирской области — региону выделили почти 2 миллиарда рублей.
Как указано на сайте правительства, дотации полагались тем субъектам, «чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года».
Как следует из распоряжения правительства, подписанного Михаилом Мишустиным, Новосибирской области выделят 1 960 084,3 рубля.
Деньги выделили ещё 7 сибирским регионам: Бурятии — 620 миллионов рублей, Хакасии — 2,2 миллиарда, Алтайскому краю — 447 миллионов, Забайкалью — 199 миллионов, Кемеровской области — 9 миллиардов и Томской области — более 1,5 млрд.
— Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, — говорится на сайте правительства.
Ранее губернатор области отказался от федеральных субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса в области. Как позже объяснил полпред СФО Сергей Меняйло, губернатор решил, что сможет решить проблемы бизнеса за счёт регионального бюджета. Полностью объяснение можно прочитать тут.