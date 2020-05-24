Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал комету под названием C/2017 T2 (PanSTARRS), открытую в 2017 году.



Съемки прошли этой ночью в 100 километрах от Новосибирска. По словам Алексея Полякова, он уехал так далеко, чтобы городские огни не засвечивали небо.

— Эта комета существует давно, но у меня первый раз случилось её сфотографировать. Вчера она проходила рядом с галактиками в созвездии Большой Медведицы, поэтому грех был не воспользоваться этим случаем. Чтобы сфотографировать её, пришлось уехать на 100 километров от города, чтобы не чувствовалась городская засветка. Потому что даже там, в 100 километрах от города, можно четко на небе определить, где Новосибирск находится, — там прям шапка световая на небе. Снимал я её в течение часа, и там проявились три галактики и сама комета, — рассказал Алексей Поляков.