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Тема дня Толпа устроила незаконную вечеринку на Ленина

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С этого ракурса видно только толпу людей у Ленина, 1, людей у Ленина, 3 одновременно снять можно только с высоты, потому что мешает здание

С этого ракурса видно только толпу людей у Ленина, 1, людей у Ленина, 3 одновременно снять можно только с высоты, потому что мешает здание

Новосибирская полиция прокомментировала ночную вечеринку в центре города: они считают, что там собралось всего 50–60 человек, поэтому видео — частично фейковое.

— Действительно, в период времени с 23:30 23 мая по 00:30 24 мая, в течение часа, в Новосибирске на площади Ленина собиралось около 50–60 молодых людей, которые громко общались между собой и включали музыку в автомобилях. На место выезжали сотрудники полиции, которые провели с собравшимися разъяснительные беседы, после чего те разошлись, — прокомментировали ситуацию журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Мы собрали несколько разных видео новосибирцев из Instagram, показывающих, сколько людей было возле Ленина, 1 и Ленина, 3. Эти лишь малая часть кадров, которые разлетелись по всему Инстаграму

В пресс-службе также прокомментировали видеосъёмку, которая опубликована:

— Она частично фейковая, потому что часть видеоматериала отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в рамках административного законодательства по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины.

Журналист НГС уточнил, идёт ли речь о вечеринке возле Ленина, 1, и как прокомментируют то, что было у здания Ленина, 3. В полиции считают, что это одна и та же вечеринка.

— Это одна площадь в принципе, адреса по-разному звучат, но привязка к одному месту. Это место притяжения молодёжи. Там часто собираются молодые люди, просто количество не такое, как говорят, а 50–60 человек.

Красным выделено здание по адресу Ленина, 1 — танцы были, если смотреть на карту, справа от него, на парковке. А справа от этого здания находится Ленина, 3 — на одном видео уместить обе толпы нельзя, если не снимать всё сверху

Красным выделено здание по адресу Ленина, 1 — танцы были, если смотреть на карту, справа от него, на парковке. А справа от этого здания находится Ленина, 3 — на одном видео уместить обе толпы нельзя, если не снимать всё сверху

НГС решил посчитать, сколько всего было людей на одной из вечеринок. Эти кадры фотограф Слава Степанов сделал примерно в 22:30. Только на этой фотографии больше двухсот человек (почти 300). В некоторых случаях, когда нельзя было определить точно — один или два человека стоят на фото, мы считали только одного.

Мы отметили разными цветами группы по 10 человек. Итого насчитали почти 290

Мы отметили разными цветами группы по 10 человек. Итого насчитали почти 290

Читатели сообщили, что подобные вечеринки ночью были ещё около Бугринского моста, на парковке возле цирка и в Академгородке. В полиции сказали, что об этом у них информации нет.

Посмотрите, как вчера танцевали в Новосибирске под Верку Сердючку — очень задорно.

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