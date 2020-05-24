Новосибирская полиция прокомментировала ночную вечеринку в центре города: они считают, что там собралось всего 50–60 человек, поэтому видео — частично фейковое.
— Действительно, в период времени с 23:30 23 мая по 00:30 24 мая, в течение часа, в Новосибирске на площади Ленина собиралось около 50–60 молодых людей, которые громко общались между собой и включали музыку в автомобилях. На место выезжали сотрудники полиции, которые провели с собравшимися разъяснительные беседы, после чего те разошлись, — прокомментировали ситуацию журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В пресс-службе также прокомментировали видеосъёмку, которая опубликована:
— Она частично фейковая, потому что часть видеоматериала отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в рамках административного законодательства по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины.
Журналист НГС уточнил, идёт ли речь о вечеринке возле Ленина, 1, и как прокомментируют то, что было у здания Ленина, 3. В полиции считают, что это одна и та же вечеринка.
— Это одна площадь в принципе, адреса по-разному звучат, но привязка к одному месту. Это место притяжения молодёжи. Там часто собираются молодые люди, просто количество не такое, как говорят, а 50–60 человек.
НГС решил посчитать, сколько всего было людей на одной из вечеринок. Эти кадры фотограф Слава Степанов сделал примерно в 22:30. Только на этой фотографии больше двухсот человек (почти 300). В некоторых случаях, когда нельзя было определить точно — один или два человека стоят на фото, мы считали только одного.
Читатели сообщили, что подобные вечеринки ночью были ещё около Бугринского моста, на парковке возле цирка и в Академгородке. В полиции сказали, что об этом у них информации нет.
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