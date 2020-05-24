В пресс-службе также прокомментировали видеосъёмку, которая опубликована:



— Она частично фейковая, потому что часть видеоматериала отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в рамках административного законодательства по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины.

Журналист НГС уточнил, идёт ли речь о вечеринке возле Ленина, 1, и как прокомментируют то, что было у здания Ленина, 3. В полиции считают, что это одна и та же вечеринка.



— Это одна площадь в принципе, адреса по-разному звучат, но привязка к одному месту. Это место притяжения молодёжи. Там часто собираются молодые люди, просто количество не такое, как говорят, а 50–60 человек.