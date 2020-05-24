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Власти объявили расписание рейсов на 24 мая-3 июня&nbsp;

Власти объявили расписание рейсов на 24 мая-3 июня 

Два новых самолёта с россиянами прилетят из Армении и Америки в Новосибирск 27 и 30 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

27 мая рейс SVR8950 из Армении полетит из Еревана в Новосибирск, а затем в Екатеринбург — там он приземлится в 13:30 по местному времени.

30 мая рейс AFL103 из Нью-Йорка через Екатеринбург полетит в Новосибирск. В Новосибирске борт ожидается в 19:20 по местному времени.

Зарегистрироваться на рейс можно на сайте Госуслуг.

С момента начала пандемии прошло несколько месяцев, но многие туристы до сих пор не могут вернуться домой. Тем не менее, некоторые уже планируют будущий отпуск. Здесь мы отвечали на самые распространенные вопросы про отпуск во время пандемии: куда можно ездить и посадят ли вас после этого на карантин.

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Коронавирус в Новосибирскетуристы
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