Два новых самолёта с россиянами прилетят из Армении и Америки в Новосибирск 27 и 30 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

27 мая рейс SVR8950 из Армении полетит из Еревана в Новосибирск, а затем в Екатеринбург — там он приземлится в 13:30 по местному времени.

30 мая рейс AFL103 из Нью-Йорка через Екатеринбург полетит в Новосибирск. В Новосибирске борт ожидается в 19:20 по местному времени.

Зарегистрироваться на рейс можно на сайте Госуслуг.

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