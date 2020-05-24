24 мая воскресенье
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня Толпа устроила незаконную вечеринку на Ленина

Все новости

Все новости
Город

Дольщики «Новомарусино» в знак протеста заселились в недостроенные квартиры — и сняли это на видео

Люди привезли свои вещи и проводили экскурсии по квартирам с голыми стенами

524
9 Обсудить

Поделиться

Люди привезли к дома свои вещи: стулья, столы и даже мягкие игрушки

Люди привезли к дома свои вещи: стулья, столы и даже мягкие игрушки

Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» заселились в недостроенные квартиры — так они хотят привлечь внимание к своей проблеме.

Заселение собственники квартир транслировали «ВКонтакте» в группе «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино».

На опубликованных роликах люди приносят вещи в свои квартиры и проводят по ним экскурсии: рассказывают, где была бы кухня, детская, спальня.

— Да, действительно произошло заселение в связи с тем, что наши власти продолжают бездействовать и говорят на всеуслышание, что наша проблема решена. Принципиально ничего не решается. Мы решили провести акцию с заселением. Если сейчас не будет никаких движений, мы реально заселимся и будем здесь жить, потому что самоизолироваться нам негде, квартир у нас нет, терять нам уже нечего, — пояснила журналисту НГС участница инициативной группы ЖК Татьяна Жук.

Как рассказала одна из дольщиц дома на Большой 600/15, Вера, люди ждут своих квартир в «Новомарусино» по 4–5 лет.

— Нет никаких внятных ответов власти, ничем не помогают, даже самый большой дольщик — мэрия, они просто сидят. Мы платим за охрану, собираем копейки, платим ипотеки, кредиты, ещё оплачиваем охрану, которая спит. После того, как мы посетили нашего охранника и увидели, что там творится, решили заселятся в недостроенные квартиры. Там только 2 подъезда с квартирами, остальные стоят просто, даже перегородок нет. Я бы тоже там былf сегодня, но по состоянию здоровья мне рискованно там быть, поэтому я смотрю трансляцию, как люди заселяются, как показывают фото в альбомах, которых нет, — рассказала Вера.

Проблемы с завершением домов в «Новомарусино» начались в 2017 году, в прошлом году застройщик проекта, а в 2018 году компания «ДЖН», получила иск о банкротстве, а Минстрой потребовал остановить продажу квартир. Сейчас в компании ведётся конкурсное производство.

Микрорайон входил в число проектов, которые включили в федеральную программу «Жильё для российской семьи». Самым крупным дольщиком в замёрзшей стройке стала мэрия Новосибирска — по данным 2019 года, она вложила в дом 125 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

Осенью застройщик обещал достроить дома за счёт средств банка, но к лету 2019 года ситуация не изменилась, а дольщики выходят на улицы.

В августе 2019 валсти заявили о создании рабочей группы для решение проблемы этого долгостроя, но с тех пор положение дольщиков не поменялось. Осенью дольщики ЖК «Новомарусино» и дома на Ивлева, 160 объявили голодовку, но почти сразу приостановили её из-за того, что многим участникам потребовалась медицинская помощь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дольщикисамоизоляциякоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!