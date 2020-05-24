Дольщики «Новомарусино» в знак протеста заселились в недостроенные квартиры — и сняли это на видео

Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» заселились в недостроенные квартиры — так они хотят привлечь внимание к своей проблеме.
Заселение собственники квартир транслировали «ВКонтакте» в группе «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино».
На опубликованных роликах люди приносят вещи в свои квартиры и проводят по ним экскурсии: рассказывают, где была бы кухня, детская, спальня.
— Да, действительно произошло заселение в связи с тем, что наши власти продолжают бездействовать и говорят на всеуслышание, что наша проблема решена. Принципиально ничего не решается. Мы решили провести акцию с заселением. Если сейчас не будет никаких движений, мы реально заселимся и будем здесь жить, потому что самоизолироваться нам негде, квартир у нас нет, терять нам уже нечего, — пояснила журналисту НГС участница инициативной группы ЖК Татьяна Жук.
Как рассказала одна из дольщиц дома на Большой 600/15, Вера, люди ждут своих квартир в «Новомарусино» по 4–5 лет.
— Нет никаких внятных ответов власти, ничем не помогают, даже самый большой дольщик — мэрия, они просто сидят. Мы платим за охрану, собираем копейки, платим ипотеки, кредиты, ещё оплачиваем охрану, которая спит. После того, как мы посетили нашего охранника и увидели, что там творится, решили заселятся в недостроенные квартиры. Там только 2 подъезда с квартирами, остальные стоят просто, даже перегородок нет. Я бы тоже там былf сегодня, но по состоянию здоровья мне рискованно там быть, поэтому я смотрю трансляцию, как люди заселяются, как показывают фото в альбомах, которых нет, — рассказала Вера.
Проблемы с завершением домов в «Новомарусино» начались в 2017 году, в прошлом году застройщик проекта, а в 2018 году компания «ДЖН», получила иск о банкротстве, а Минстрой потребовал остановить продажу квартир. Сейчас в компании ведётся конкурсное производство.
Микрорайон входил в число проектов, которые включили в федеральную программу «Жильё для российской семьи». Самым крупным дольщиком в замёрзшей стройке стала мэрия Новосибирска — по данным 2019 года, она вложила в дом 125 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.
Осенью застройщик обещал достроить дома за счёт средств банка, но к лету 2019 года ситуация не изменилась, а дольщики выходят на улицы.
В августе 2019 валсти заявили о создании рабочей группы для решение проблемы этого долгостроя, но с тех пор положение дольщиков не поменялось. Осенью дольщики ЖК «Новомарусино» и дома на Ивлева, 160 объявили голодовку, но почти сразу приостановили её из-за того, что многим участникам потребовалась медицинская помощь.