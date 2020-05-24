Дольщики «Новомарусино» в знак протеста заселились в недостроенные квартиры — и сняли это на видео

На опубликованных роликах люди приносят вещи в свои квартиры и проводят по ним экскурсии: рассказывают, где была бы кухня, детская, спальня.

— Да, действительно произошло заселение в связи с тем, что наши власти продолжают бездействовать и говорят на всеуслышание, что наша проблема решена. Принципиально ничего не решается. Мы решили провести акцию с заселением. Если сейчас не будет никаких движений, мы реально заселимся и будем здесь жить, потому что самоизолироваться нам негде, квартир у нас нет, терять нам уже нечего, — пояснила журналисту НГС участница инициативной группы ЖК Татьяна Жук.