В Новосибирской области скончались 2 человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Одному мужчине было 39 лет, второму — 61 год.
— Всего в регионе заболевших – 2124, в том числе 134 ребенка. 891 человек выздоровел, 29 – скончались. В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 22 пациента. В детскую больницу №3 госпитализировано 60 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1534, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него, — говорится в сообщении.
За последние сутки в городе зафиксировали 81 новый случай коронавирусной инфекции.
Всего в Новосибирской области проведено 93 543 теста на коронавирус.
Под медицинским наблюдением остаются 2655 жителей региона, 15 504 человека сняты с наблюдения.
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Вчера стало известно, что в Новосибирске от коронавируса погибла диспетчер скорой помощи — ей было всего 38 лет.
14 мая в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует — текст жалобы можно почитать здесь.