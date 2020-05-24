За последние сутки в городе зафиксировали 81 новый случай коронавирусной инфекции.

Всего в Новосибирской области проведено 93 543 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2655 жителей региона, 15 504 человека сняты с наблюдения.

Редакция НГС приносит соболезнования близким погибших.

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Вчера стало известно, что в Новосибирске от коронавируса погибла диспетчер скорой помощи — ей было всего 38 лет.

14 мая в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина скончалась 11 мая в больнице № 11, которая переоборудована для лечения пациентов с коронавирусом. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует — текст жалобы можно почитать здесь.

