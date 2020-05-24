24 мая российские мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам.
Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан. Обычно верующие отмечают его в мечетях, где собираются для коллективных молитв. Но из-за пандемии коронавируса в этом году Ураза-Байран в Новосибирске проходит необычно. Мы сравнили сегодняшние фотографии из мечети с кадрами прошлых лет.
«Очень много людей пришло, даже не могу сейчас посчитать. Всем пришедшим бесплатно раздали плов», — рассказывала 3 года назад НГС руководитель Новосибирского областного Татарского культурного центра Равза Тихомирова.
Через 70 дней после праздника Ураза-байрам мусульмане отмечают Курбан-байрам. Как он прошел в Новосибирске в прошлом году можно посмотреть здесь.