24 мая российские мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам.

Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан. Обычно верующие отмечают его в мечетях, где собираются для коллективных молитв. Но из-за пандемии коронавируса в этом году Ураза-Байран в Новосибирске проходит необычно. Мы сравнили сегодняшние фотографии из мечети с кадрами прошлых лет.