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У мечети на Красина дежурят полицейские, а мусульмане заходят небольшими группами

У мечети на Красина дежурят полицейские, а мусульмане заходят небольшими группами

24 мая российские мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам.

Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан. Обычно верующие отмечают его в мечетях, где собираются для коллективных молитв. Но из-за пандемии коронавируса в этом году Ураза-Байран в Новосибирске проходит необычно. Мы сравнили сегодняшние фотографии из мечети с кадрами прошлых лет.

А столько людей было у мечети на Красина в 2016 году&nbsp;

А столько людей было у мечети на Красина в 2016 году 

Так проходил праздник в 2017 году.&nbsp;Мусульмане у мечети на ул. Мира

Так проходил праздник в 2017 году. Мусульмане у мечети на ул. Мира

Тогда возле мечети продавали беляши и лепешки.&nbsp;Обычно в этот день мусульмане совершают ритуальную молитву, а после готовят праздничные блюда и приглашают в гости родственников и друзей

Тогда возле мечети продавали беляши и лепешки. Обычно в этот день мусульмане совершают ритуальную молитву, а после готовят праздничные блюда и приглашают в гости родственников и друзей

В 2017 году прихожан в мечети угощали пловом

В 2017 году прихожан в мечети угощали пловом

«Очень много людей пришло, даже не могу сейчас посчитать. Всем пришедшим бесплатно раздали плов», — рассказывала 3 года назад НГС руководитель Новосибирского областного Татарского культурного центра Равза Тихомирова.

В 2017 году на праздник пришло очень много людей&nbsp;

В 2017 году на праздник пришло очень много людей 

А это Ураза-байрам в 2018 году. Мечеть на Красина

А это Ураза-байрам в 2018 году. Мечеть на Красина

Два года назад на празднике тоже дежурили полицейские

Два года назад на празднике тоже дежурили полицейские

Праздничная ритуальная молитва. Тогда можно было не думать о социальной дистанции&nbsp;

Праздничная ритуальная молитва. Тогда можно было не думать о социальной дистанции 

Через 70 дней после праздника Ураза-байрам мусульмане отмечают Курбан-байрам. Как он прошел в Новосибирске в прошлом году можно посмотреть здесь.

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