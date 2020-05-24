Полиция проведёт проверку из-за антикарантинной вечеринки в центре Новосибирска

Стихийная вечеринка, которая прошла этой ночью на площади Ленина в Новосибирске (вы только посмотрите видео с зажигательными танцами), грозит организаторам последствиями. Губернатор региона Андрей Травников поручил полиции провести проверку.
— По поручению губернатора полиция проведет проверку в связи с нарушением общественного порядка и закона о тишине. По её результатам будет принято решение, — прокомментировал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства Сергей Нешумов.
Подобное мероприятие прошло и в пятницу вечером — новосибирцы собрались в ресторанном дворике за гостиницей «Центральной», там тоже было весело и людно.
Как выглядела субботняя вечеринка с высоты — запечатлел фотограф Слава Степанов. Мы публиковали 8 впечатляющих кадров.