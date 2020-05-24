24 мая воскресенье
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня Толпа устроила незаконную вечеринку на Ленина

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

Полиция проведёт проверку из-за антикарантинной вечеринки в центре Новосибирска

Тусовщиков могут обвинить в нарушении как минимум двух законов (и самоизоляция тут не при чём)

3 243
71 Обсудить

Поделиться

Новосибирцы танцевали недалеко от здания по адресу Ленина, 1

Новосибирцы танцевали недалеко от здания по адресу Ленина, 1

Стихийная вечеринка, которая прошла этой ночью на площади Ленина в Новосибирске (вы только посмотрите видео с зажигательными танцами), грозит организаторам последствиями. Губернатор региона Андрей Травников поручил полиции провести проверку.

— По поручению губернатора полиция проведет проверку в связи с нарушением общественного порядка и закона о тишине. По её результатам будет принято решение, — прокомментировал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства Сергей Нешумов.

Подобное мероприятие прошло и в пятницу вечером — новосибирцы собрались в ресторанном дворике за гостиницей «Центральной», там тоже было весело и людно.

Как выглядела субботняя вечеринка с высоты — запечатлел фотограф Слава Степанов. Мы публиковали 8 впечатляющих кадров.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в НовосибирскегубернаторАндрей Травниковвечеринкаполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (71)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!