Сотни людей устроили вечеринку на площади Ленина. Кадры, как толпа лихо пляшет под Верку Сердючку

Этой ночью новосибирцы, несмотря на режим изоляции и рекордную статистику по заболевшим коронавирусом, устроили вечеринку на площади Ленина — они лихо отплясывали под Верку Сердючку, Ленинград и другие зажигательные треки.
Антикарантинные танцы, судя по фотографиям, были возле здания по адресу Ленина, 1, неподалеку от Первомайского сквера. Люди стали собираться там еще с десяти часов вечера. Они стояли рядом друг с другом, не соблюдая дистанцию, некоторые забирались на машины. И ни одного в защитных масках.
Вы не выходили два месяца из дома, чтобы остановить распространение инфекции, носите маску в общественных местах и перчатки, часто моете руки и соблюдаете другие меры безопасности? Посмотрите на обратную сторону режима самоизоляции в Новосибирске. Первый танец под «Ленинград». «В Питере — пить», а в Новосибирске — гулять так гулять, а потом болеть.
Далее у нас идёт Верка Сердючка, призывающая потанцевать с ней (все послушались!) под песню «Чита-Дрита».
И в финале — Султан-Ураган и Мурат Тхагалегов с песней «На дискотеку». Её теперь можно смело переделывать: «Едем-едем в госпиталь после дискотеки».
Накануне мы опубликовали 8 кадров с высоты, которые кого-то могут не на шутку разозлить — посмотрите полную версию, как новосибирцы отрывались в субботу. Вечеринка была и за гостиницей «Центральная», на ресторанной улице, — именно на неё пожаловались горожане губернатору и мэру.