Сотни людей устроили вечеринку на площади Ленина. Кадры, как толпа лихо пляшет под Верку Сердючку

Этой ночью новосибирцы, несмотря на режим изоляции и рекордную статистику по заболевшим коронавирусом, устроили вечеринку на площади Ленина — они лихо отплясывали под Верку Сердючку, Ленинград и другие зажигательные треки.



Антикарантинные танцы, судя по фотографиям, были возле здания по адресу Ленина, 1, неподалеку от Первомайского сквера. Люди стали собираться там еще с десяти часов вечера. Они стояли рядом друг с другом, не соблюдая дистанцию, некоторые забирались на машины. И ни одного в защитных масках.