Если вам кажется, что никто не соблюдает самоизоляцию, то вам не кажется. Накануне много шума наделал ролик, снятый в ресторанном дворике на Ленина, а сейчас предлагаем посмотреть, как выглядел центр Новосибирска с высоты, вечером в эту субботу, 23 мая.
Эти кадры фотограф Слава Степанов опубликовал в своем Instagram. Публикуем их с его разрешения. Фотографии были сделаны примерно в 22:30.
Одобряете ли вы такие массовые гуляния во время разгула коронавируса?
Накануне стало известно, что жертвами коронавируса стали уже трое медиков, в том числе 38-летняя диспетчер скорой помощи.
Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.