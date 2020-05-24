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Тема дня От коронавируса умерла 38-летняя диспетчер скорой

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Режим самоизоляции в Новосибирске действует до конца мая

Режим самоизоляции в Новосибирске действует до конца мая

Если вам кажется, что никто не соблюдает самоизоляцию, то вам не кажется. Накануне много шума наделал ролик, снятый в ресторанном дворике на Ленина, а сейчас предлагаем посмотреть, как выглядел центр Новосибирска с высоты, вечером в эту субботу, 23 мая.

Эти кадры фотограф Слава Степанов опубликовал в своем Instagram. Публикуем их с его разрешения. Фотографии были сделаны примерно в 22:30.

Так выглядит с высоты ресторанный дворик, которому коронавирус, судя по всему, ни по чем

Так выглядит с высоты ресторанный дворик, которому коронавирус, судя по всему, ни по чем

Бар Fry в закутке на Ленина также не скучает из-за отсутствия посетителей. По сути, все они находятся за порогом заведения, поэтому закон формально соблюдается

Бар Fry в закутке на Ленина также не скучает из-за отсутствия посетителей. По сути, все они находятся за порогом заведения, поэтому закон формально соблюдается

Кажется, даже в будний день здесь меньше людей и машин

Кажется, даже в будний день здесь меньше людей и машин

Город, который никогда не спит

Город, который никогда не спит

Только по официальным данным в Новосибирске уже больше двух тысяч зараженных коронавирусом. И почти три десятка смертей

Только по официальным данным в Новосибирске уже больше двух тысяч зараженных коронавирусом. И почти три десятка смертей

Но новосибирцы, судя по всему, за три месяца так устали от новостей про коронавирус, что решили предоставить себя воле случая

Но новосибирцы, судя по всему, за три месяца так устали от новостей про коронавирус, что решили предоставить себя воле случая

Как думаете, победит ли Россия коронавирус, как это сделал, например, Китай, где за последние сутки впервые не выявили ни одного зараженного?

Как думаете, победит ли Россия коронавирус, как это сделал, например, Китай, где за последние сутки впервые не выявили ни одного зараженного?

Одобряете ли вы такие массовые гуляния во время разгула коронавируса?

    Накануне стало известно, что жертвами коронавируса стали уже трое медиков, в том числе 38-летняя диспетчер скорой помощи.

    Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.

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    Коронавирус в Новосибирске
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