Если вам кажется, что никто не соблюдает самоизоляцию, то вам не кажется. Накануне много шума наделал ролик, снятый в ресторанном дворике на Ленина, а сейчас предлагаем посмотреть, как выглядел центр Новосибирска с высоты, вечером в эту субботу, 23 мая.

Эти кадры фотограф Слава Степанов опубликовал в своем Instagram. Публикуем их с его разрешения. Фотографии были сделаны примерно в 22:30.